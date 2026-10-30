AIG concreta compra de aseguradora Everest en Colombia y avanza en expansión regional

American International Group (AIG) anunció que finalizó la adquisición de Everest Compañía de Seguros Generales Colombia. A esta transacción se sumó la firma de un acuerdo para adquirir las operaciones de Everest Chile, como parte de su estrategia por fortalecer aún más su presencia en Latinoamérica.
“Colombia y Chile, como el cuarto y quinto mercado de seguros corporativos más grandes de Latinoamérica, respectivamente, ofrecen grandes oportunidades, ya que la inversión en infraestructura, energía, logística y manufactura continúa creciendo, impulsando la demanda de más soluciones de seguros comerciales”, destacó Jon Hancock, vicepresidente ejecutivo y director general de seguros generales de AIG.
Hancock también hizo énfasis en que esta operación representa un paso importante en la expansión de sus capacidades de seguros comerciales para clientes y corredores en toda la región.
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“Nos complace dar la bienvenida a los talentosos equipos de Everest Chile y Colombia a AIG y fortalecer sus relaciones ya establecidas para ayudar a resolver los complejos desafíos de riesgo de nuestros clientes y socios en el mercado”, añadió.
En el caso de Everest Chile, una vez completada la transacción, las subsidiarias de AIG adquirirán las operaciones autorizadas, los empleados y el negocio de seguros en marcha.
En ese sentido, se prevé que la transacción se concluya a lo largo del primer semestre del 2027, en línea con las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.