Más de 70 artistas nacionales e internacionales estarán en Ritvales 2026: el festival espera recibir más de 45.000 asistentes en Medellín

Ritvales está cada vez más cerca de vivir una de las ediciones más importantes de su historia. Con el 95 % de su aforo vendido y más de 45.000 asistentes esperados, el festival confirma la fuerza de una comunidad que, año tras año, convierte a Medellín en uno de los principales puntos de encuentro para la música electrónica en Latinoamérica.
El 31 de octubre y 1 de noviembre, el Parque Norte será el escenario de dos jornadas donde se reunirán personas para compartir uno de los festivales más importantes de Colombia.
Esta edición contará con un cartel de más de 70 artistas nacionales e internacionales, entre los que se encuentran Carl Cox, Paul van Dyk, Adam Beyer, Kobosil, I Hate Models, Klangkuenstler, Stephan Bodzin, Sven Väth, Dubfire, Massano y Octave One, entre muchos otros.
La programación también tendrá experiencias especiales como el escenario Vortex, cuya curaduría estará a cargo de Carl Cox, y propuestas que recorrerán diferentes vertientes de la electrónica, desde el techno y el house hasta el trance y los sonidos melódicos.
Bajo el concepto “La energía se baila”, Ritvales 2026 invita a vivir el festival como una experiencia colectiva que también proyecta a Medellín como un destino clave para el turismo musical y la cultura electrónica en la región.
Las personas interesadas aún pueden adquirir sus entradas haciendo clic en el enlace.