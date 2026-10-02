Más formas de recibir pagos y gestionar las ventas con las tres novedades de Nequi Negocios

Los negocios, emprendedores e independientes que usan Nequi Negocios ya pueden recibir pagos con tarjetas débito y crédito directamente en su celular, sin comprar ni alquilar un datáfono.
Basta con que el cliente acerque su tarjeta o dispositivo a un teléfono con tecnología NFC. Esta novedad llega con dos funciones más para los negocios, el registro de hasta cinco empleados para consultar las ventas en tiempo real y la vinculación de hasta tres celulares adicionales para recibir las alertas de los pagos por QR.
Las nuevas funcionalidades no cambian el costo del servicio. Recibir un pago con tarjeta nacional o internacional sigue costando 1,99 % más IVA sobre el valor de la transacción. No hay cuotas mensuales, ni cobros fijos: el comercio solo paga cuando vende.
Estas herramientas se suman a las que ya ofrece Nequi Negocios: códigos QR, enlaces de pago, consulta de ventas y generación de reportes.
Así, estas son tres situaciones del día a día de un negocio y la forma de resolverlas con la app:
El cliente quiere pagar con tarjeta, pero no tengo datáfono, ¿qué puedo hacer?
Con Nequi Negocios, el celular puede convertirse en un datáfono: los comerciantes y emprendedores pueden recibir pagos con tarjetas débito y crédito directamente desde su teléfono, acercando la tarjeta o el dispositivo del cliente al celular para completar la transacción.
Esta funcionalidad, disponible para dispositivos con tecnología NFC, permite acceder al servicio de aceptación y procesamiento de pagos con tarjeta nacionales e internacionales prestado por Wompi, la pasarela de pagos de Grupo Cibest.
Esta alternativa se suma a otros métodos de pago disponibles en Nequi Negocios, como códigos QR y enlaces de pago.
No siempre estoy en mi negocio, ¿cómo sé que la plata sí me llegó?
Cuando varias personas atienden un negocio, confirmar un pago no debería depender únicamente del celular del propietario, ni de un “pantallazo” enviado por el cliente.
Por eso, Nequi Negocios permite registrar hasta cinco personas adicionales, quienes pueden ingresar con sus propias credenciales y consultar, directamente en la App Nequi Negocios y en tiempo real, las ventas recibidas a través de los diferentes métodos de pago.
Los comercios que reciben pagos únicamente a través del QR Negocios en la App Nequi pueden vincular hasta tres celulares adicionales. Así, quienes apoyan la atención del negocio reciben por SMS la notificación de cada venta y pueden confirmar que la plata llegó.
Finalmente, los comercios pueden generar códigos QR con opción de propina para que el cliente decida voluntariamente si desea incluirla al momento de pagar.
Mi negocio está creciendo, ¿cómo hago para organizar las finanzas?
Con Nequi Negocios, los comerciantes pueden consultar el detalle de las ventas recibidas a través de sus diferentes medios de pago y generar reportes para hacerles seguimiento desde la aplicación. Además, el propietario puede registrar hasta cinco personas adicionales, quienes podrán ingresar con sus propias credenciales y consultar en tiempo real las ventas recibidas.
Así, quienes apoyan la operación también pueden verificar los pagos y hacer seguimiento a las ventas sin depender únicamente del propietario.
“Los comerciantes y emprendedores mueven todos los días la economía desde sus negocios y, a medida que crecen, también cambian sus necesidades. Nuestro trabajo es entender esas situaciones cotidianas y desarrollar herramientas que les hagan más fácil manejar la plata a su ritmo para que puedan concentrarse en seguir creciendo”, concluyó Alejandra Santa Botero, gerente de Negocios de Nequi.
Así las cosas, Nequi busca seguir entendiendo las necesidades de los comerciantes y emprendedores para desarrollar soluciones que les permitan gestionar sus cobros y su plata de manera cada vez más sencilla, como Nequi Negocios, una aplicación diferente de la App Nequi que los comerciantes y emprendedores pueden descargar desde Google Play y App Store.