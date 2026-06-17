Más Grandes Premios y mayor sostenibilidad: Así avanza el plan de expansión de la Fórmula 1

La Fórmula 1 avanza en una estrategia de crecimiento que combina expansión internacional y sostenibilidad. La categoría cuenta actualmente con un calendario de 24 Grandes Premios, el más amplio de su historia, aunque reconoce que existen más ciudades interesadas en ingresar al campeonato y que el número de carreras podría aumentar en los próximos años.
Al mismo tiempo, la organización confirmó que redujo sus emisiones de carbono en 12 % durante 2025 frente a su línea base y mantiene el objetivo de disminuirlas en 50 % antes de 2030. La meta hace parte del plan ambiental de la competición, que busca alcanzar emisiones netas cero en la próxima década.
Las cifras fueron presentadas durante el Sports Summit Madrid por Ellen Jones, directora de sostenibilidad de la Fórmula 1, y Louise Young, directora de promoción de carreras. Ambas ejecutivas señalaron que la estrategia de negocio está enfocada en abrir nuevos mercados, consolidar relaciones de largo plazo con gobiernos y promotores, y desarrollar soluciones ligadas a la eficiencia energética.
La Fórmula 1 es una de las propiedades deportivas más valiosas del mundo. Según Liberty Media, propietaria de la categoría, el campeonato registró ingresos por US$3.650 millones en 2024, impulsados por contratos de promoción, derechos audiovisuales y patrocinadores. La organización también estima una audiencia global superior a 750 millones de aficionados.
Fórmula 1 analiza sumar nuevos países y ampliar su calendario
La Fórmula 1 confirmó que existe un creciente interés de ciudades y países por albergar una carrera del campeonato mundial. Sin embargo, la inclusión de nuevos destinos depende de factores como la infraestructura de transporte, la capacidad hotelera, la conectividad y la disponibilidad de espacios adecuados para organizar el evento.
Louise Young explicó que la categoría evalúa cuidadosamente cada mercado antes de tomar una decisión, debido a que los acuerdos alcanzados con promotores locales pueden extenderse durante dos o tres décadas.
Madrid es uno de los ejemplos recientes de esta estrategia. La capital española debutará en el calendario en 2026 con el Formula 1 TAG Heuer Gran Premio de España, tras alcanzar un acuerdo que se extenderá inicialmente hasta 2035.
La llegada de Madrid se suma al crecimiento que ha tenido la Fórmula 1 en Estados Unidos, donde actualmente se disputan carreras en Miami, Las Vegas y Austin, además de la incorporación de sedes en Oriente Medio como Arabia Saudita y Qatar.
Las directivas dejaron abierta la posibilidad de incorporar nuevos países en el futuro y señalaron que África aparece entre las regiones con potencial de crecimiento. El continente no alberga una prueba de Fórmula 1 desde 1993, cuando se disputó el último Gran Premio de Sudáfrica.
El interés por llevar la categoría a nuevos territorios responde a una estrategia para aumentar la audiencia, captar patrocinadores regionales y fortalecer acuerdos con administraciones públicas y operadores privados.
Fórmula 1 redujo sus emisiones 12 % y mantiene objetivo para 2030
La sostenibilidad se ha convertido en uno de los principales ejes del negocio de la Fórmula 1. Ellen Jones destacó que el campeonato logró disminuir sus emisiones de dióxido de carbono en 12 % durante 2025 y mantiene la hoja de ruta para alcanzar un recorte total de 50 % en 2030.
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El plan contempla acciones en distintas áreas. Una de ellas es la logística, considerada históricamente como una de las principales fuentes de emisiones debido al traslado de monoplazas, equipos técnicos y materiales entre continentes.
La categoría también avanza en la adopción de combustibles sostenibles. Desde esta temporada, los nuevos motores utilizan combustible 100 % sostenible, una medida que busca reducir el impacto ambiental sin afectar el rendimiento de los vehículos.