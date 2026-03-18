Medellín se prepara para StartCo 2026, la subasta de startups más grande de América Latina: todos los detalles

El ecosistema emprendedor de Colombia ha dejado de ser una promesa para consolidarse como el tercer hub más relevante de Latinoamérica. Con más de 2.126 startups activas y un crecimiento anual del 24 %, el país se ha convertido en un imán para el capital de riesgo regional.
En este contexto nace la séptima edición de StartCo, la subasta de startups en vivo más grande de la región que regresa a Medellín el próximo 16 y 17 de abril en Plaza Mayor.
Y es que más que un evento, StartCo es el termómetro de la economía digital, considerado un espacio donde la agilidad de los nuevos negocios se encuentra con la solidez de las grandes compañías para definir el rumbo de la productividad del país.
Tras seis ediciones exitosas que han recorrido Medellín, Bogotá y Barranquilla, StartCo ha demostrado que el futuro no se espera, se provoca.
Desde su nacimiento en 2019, donde se gestionaron US$1,14 millones en inversión, la plataforma ha escalado hasta proyectar expectativas de negocios por US$18 millones en sus versiones más recientes. Este recorrido ha permitido impactar a más de 90.000 asistentes de 20 países.
Cifras que mueven la economía
La séptima edición de StartCo llega en un momento de madurez para el ecosistema colombiano, que hoy se posiciona como el tercer hub más importante de la región con una dinámica de inversión que se especializa en soluciones de alta complejidad.
Lo anterior se evidencia en las compañías que lideran la participación en esta séptima edición: el sector financiero tecnológico (Fintech) encabeza la lista con un 19 %, seguido por el desarrollo de software para empresas (SaaS) con un 11 % y la tecnología aplicada a la salud (Healthtech) con un 6,9 %.
El evento proyecta reunir a más de 16.000 asistentes de 25 países y 350 startups, las cuales se conectarán con 80 fondos de inversión internacionales. Este incremento del 30 % en la participación de startups internacionales demuestra que Medellín se ratifica como el escenario indicado para el relacionamiento de alto nivel.
“Bancolombia participa en StartCo porque creemos en el poder del emprendimiento como motor de transformación económica, ambiental y social. Espacios como este conectan a emprendedores, inversionistas y empresas para acelerar ideas que pueden convertirse en soluciones reales para el país. Desde Bancolombia queremos acompañar ese proceso, aportando conocimiento, redes y acceso a servicios financieros que permitan que más emprendimientos crezcan, se consoliden y generen impacto”, expresó Luz María Velásquez, vicepresidente de negocios, personas y pymes de Bancolombia.
Por otra parte, cabe resaltar que el valor real de StartCo se concentra en las historias de transformación que han pasado por sus diferentes ediciones. Casos como Unergy, que democratizó la inversión en energía solar, o Monet, que revolucionó los adelantos de nómina para miles de colombianos, son testimonio del poder de esta plataforma.
A ellos se suman referentes como Selia, en el sector de salud mental, y Agrodata IA, que utiliza datos para optimizar el campo.
La agenda académica de StartCo 2026
La llegada a StartCo de Guenther Steiner, exdirector del equipo Haas de Fórmula 1 y figura de Drive to Survive, inyectará una mentalidad de precisión técnica en los negocios.
Junto a él, figuras como Marlene Garayzar, cofundadora de Stori (el unicornio mexicano en ruta a la bolsa), y Dusko Kelez de Hapi, elevarán el nivel de discusión sobre cómo escalar modelos de negocio en mercados volátiles.
La agenda se complementa con la presencia de Chile y Perú como países invitados, representados por ProChile y PromPerú.
Adicionalmente, Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro expresó: “Estamos en StartCo 2026 porque creemos en la innovación colaborativa y en la tecnología como motor de crecimiento para las startups y el desarrollo del país. Vamos impulsando la conectividad, la nube, la ciberseguridad y las nuevas tecnologías como 5G e IA, habilitadores para que las startups prueben, escalen y consoliden sus modelos de negocio. StartCo es un espacio clave para generar conversaciones de valor y construir alianzas que fortalezcan el futuro productivo de Colombia”.
Los cuatro momentos de verdad en la subasta
El evento garantiza que cada asistente encuentre una oportunidad de valor a través de sus componentes estratégicos:
- Muestra de startups: visibilidad directa para los proyectos con mayor potencial de crecimiento.
- Rondas de inversión: pitches de 15 minutos diseñados para transformar el capital de las compañías.
- Lean meetings: espacios de relacionamiento estratégico uno a uno entre startups y empresarios.
- Inspire Pitch: charlas de alto impacto con líderes globales que se han atrevido a hacerlo diferente.
Expertos consideran que el futuro de los negocios en América Latina no es un destino al que se llega, es una realidad que se construye activamente en escenarios donde la audacia se encuentra con el capital.
Por eso, StartCo 2026 Medellín es el punto de inflexión donde las ideas más disruptivas dejan de ser proyectos para convertirse en motores de transformación económica y social.
En StartCo se da por hecho que la innovación es la única ventaja competitiva sostenible. Aquí, el mensaje es claro: en la carrera por el mañana, quienes eligen la inercia se quedan atrás, pero quienes eligen la ejecución, lideran el cambio.
Para los interesados en asistir y ser testigos de cómo se negocia el futuro en tiempo real, las inscripciones están abiertas en www.startco.com.co
Finalmente, el evento cuenta con el respaldo de entidades como la Alcaldía de Medellín, Ruta N, la Cámara de Comercio de Medellín, así como de empresas aliadas como United Airlines, Claro Empresas, Bancolombia, Compensar, BBA Spark Comfama. Además, tendrá el apoyo de actores clave del ecosistema como Endeavor, Rockstart y StartupBlink.