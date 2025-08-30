Medellín será sede del ICCA Summit 2025 y se proyecta como epicentro de eventos globales

Medellín se prepara para recibir el ICCA Latin America & Caribbean Summit 2025, el encuentro de la International Congress and Convention Association (ICCA) en la región que reunirá a los principales actores de la industria global de reuniones, asociaciones internacionales, tomadores de decisión y promotores de destino.
Del 2 al 5 de septiembre, la ciudad será anfitriona de un evento que, según explicaron, generará una proyección económica estratégica para los próximos años gracias a las oportunidades de captación de congresos y convenciones internacionales.
Así las cosas, el Summit reunirá a 30 asociaciones internacionales provenientes de América Latina, Europa, Estados Unidos y Australia, interesadas en seleccionar sedes para sus próximos eventos. De ellas, al menos 20 representan oportunidades para que Medellín sea anfitriona de congresos internacionales en los próximos años.
Adicionalmente, explicaron que esta dinámica se enmarca en el positivo momento que vive la ciudad como destino de eventos, con una proyección de impacto económico cercana a US$90 millones entre 2024 y 2025, según cifras validadas por el Sistema de inteligencia turística de Medellín – SIT.
Por otra parte, el encuentro también tendrá un alcance nacional, con la participación de delegaciones y burós de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali y Pereira (esta última como observadora), lo que abre oportunidades de cooperación y desarrollo para el turismo de reuniones en todo el país.
“La ciudad acogerá a asociaciones internacionales en búsqueda de sedes para sus próximos eventos. Este encuentro nos permitirá seguir fortaleciendo alianzas estratégicas para estar en el top 10 de las principales ciudades de Latinoamérica con capacidad hotelera, infraestructura, seguridad y talento humano. Una oportunidad para fortalecer el posicionamiento de Medellín como un destino innovador y competitivo pare evento de alto nivel”, afirmó Ana María Mejía Mejía, secretaria (e) de turismo y entretenimiento de Medellín.
Novedades y agenda del ICCA Summit 2025
Este año, el evento incorpora innovaciones como:
- Foro de ciudades: primera edición en la región que reunirá a autoridades y líderes para discutir políticas públicas y tendencias en la industria de reuniones. La próxima edición será en Dubái.
- Formato itinerante: en lugar de concentrarse en un solo recinto, el Summit se desarrollará en diferentes locaciones icónicas de la ciudad, mostrando su infraestructura y capacidad logística.
- Laboratorios y talleres: reemplazando las conferencias tradicionales, fomentarán el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias.
Andrés Escandón, senior regional director for latín america and the caribbean señaló: “Este evento representa oportunidades de negocios en congresos y convenciones internacionales para Medellín, además será una plataforma de visibilidad y promoción a nivel mundial. Por segunda vez la ciudad recibe este evento para mostrar toda la transformación que ha tenido el destino en su aspecto turístico, ecosistema de negocios, innovación y tecnología”.
Los organizadores concluyeron que este encuentro, derivado del trabajo conjunto de la Alcaldía de Medellín, ProColombia y el Greater Medellín Convention & Visitors Bureau, no solo proyectará a la ciudad como un destino competitivo y de clase mundial, sino que también abrirá oportunidades para otras ciudades del país, “fortaleciendo la imagen de Colombia como un territorio confiable, innovador y preparado para acoger eventos internacionales de alto nivel”.