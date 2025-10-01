Medellín tiene la tasa de desempleo más baja en el país, según el DANE

Entre junio y agosto de 2025, Medellín y su área metropolitana alcanzaron la cifra más baja de desocupación en Colombia, pasando de 8,3 % a 6,4 %, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), lo que significa 1,9 puntos porcentuales menos en comparación con el mismo trimestre de 2024.
Según la Alcaldía, a la fecha se contabilizan 95.427 nuevos ocupados, alcanzando 2.180.277 personas empleadas, ubicando a la ciudad en el primer puesto seguida de Villavicencio y Cali.
Ante ese escenario, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, resaltó la realización de Empleo Fest, “donde se presentaron más de 10.000 ofertas de empleo, cruzamos oportunidades con más de 160 empresas y 40 instituciones educativas. Se presentaron más de 10.000 personas en Plaza Mayor. También, se llevó a cabo Capital Semilla, donde premiamos a 60 emprendedores de base tecnológica, con $15 millones a cada uno para sus emprendimientos”.
Así las cosas, según el informe, los sectores que más generaron empleo fueron: industria manufacturera, con 64.683 nuevos ocupados; transporte y almacenamiento, con 27.939; administración pública, educación y salud, con 14.760; y alojamiento y servicios de comida, con 10.267.
“Seguiremos trabajando, pero esto no es el resultado simplemente de una Alcaldía. Este es el resultado del trabajo en equipo con el sector productivo, los empresarios, la sociedad civil y las universidades; y vamos por más, vamos a generar más empleo en Medellín”, concluyó el mandatario.