Medios estatales habrían favorecido al Pacto Histórico y al Gobierno: cuestionan observadores internacionales

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea advirtió sobre el uso de medios públicos y canales institucionales con fines políticos, señalando que la radio y la televisión estatales habrían favorecido al bloque oficialista durante el periodo de campaña.
Según el informe de la misión, los medios públicos dieron una cobertura predominante a las actividades del presidente Gustavo Petro y de los ministros del Gobierno, lo que terminó beneficiando políticamente al Pacto Histórico y a la consulta denominada Frente por la Vida.
“El seguimiento de los medios de comunicación por parte de la misión reveló que la televisión y la radio estatales, que tienen una mayor obligación de neutralidad y equilibrio, cubrieron principalmente las actividades del presidente y los ministros del Gobierno. También favorecieron al Pacto Histórico y a la consulta Frente por la Vida”, señala el documento.
La misión también alertó que medios comunitarios y redes sociales institucionales replicaron comportamientos similares, al difundir contenidos que en algunos casos terminaron teniendo un tono proselitista. Según el reporte, durante la campaña varios ministerios y alcaldías utilizaron sus cuentas digitales para anunciar obras públicas, difundir mensajes políticos e incluso convocar movilizaciones.
El informe contrasta esta situación con la cobertura de la oposición. De acuerdo con los observadores europeos, las campañas de partidos contrarios al Gobierno recibieron menor visibilidad en los medios estatales y, en varios casos, una cobertura negativa.
En cuanto a los medios privados, la misión señaló que dedicaron menos espacio a las actividades del presidente y su gabinete que los canales públicos, aunque su tratamiento informativo fue más equilibrado entre sectores políticos.
La publicidad electoral pagada fue relativamente moderada durante la mayor parte de la campaña, aunque aumentó en la última semana, principalmente por parte del Centro Democrático, el Partido Conservador Colombiano y las campañas de la Gran Consulta.
A pesar de las observaciones, el informe concluye que los medios nacionales ofrecieron una cobertura pluralista del proceso electoral, aunque marcada por un alto nivel de polarización política. Además, destaca que la prensa realizó entrevistas y debates con candidatos al Congreso y a la Presidencia, contribuyendo a informar a los votantes.
La misión también subrayó el peso creciente de las redes sociales en el debate público, donde temas como seguridad, corrupción, economía, salud y credibilidad institucional dominaron la conversación política. Sin embargo, el organismo alertó sobre desinformación generada con inteligencia artificial, ataques a candidatos y el uso indebido de cuentas oficiales del Gobierno con fines electorales.