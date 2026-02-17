Megaobra de más de $70.000 millones en el Valle de Aburrá inició obras: reducirá tiempos de viaje

La zona que limita entre Envigado y Sabaneta comenzó a experimentar una transformación significativa tras confirmarse la puesta en marcha de uno de los proyectos de movilidad más relevantes para el sur del Valle de Aburrá.
Se trata del intercambiador vial de Mayorca, una intervención orientada a mejorar la circulación en este corredor estratégico y a fortalecer la conexión entre varias arterias principales del área metropolitana. La obra busca atender los problemas de congestión que se presentan a diario en el sector, especialmente en horas pico, cuando el flujo vehicular supera la capacidad de la infraestructura actual.
El proyecto contempla la optimización del tránsito entre la calle 52 Sur, jurisdicción de Sabaneta, y la calle 49 en Envigado. Asimismo, facilitará el acceso desde y hacia la avenida Regional y la avenida El Poblado, dos de las vías con mayor carga vehicular en el sur del Valle de Aburrá.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el alcance de la iniciativa a través de su cuenta en la red social X:
“Iniciamos la construcción del intercambio vial en la glorieta de Mayorca, un punto crítico donde hoy circulan cerca de 6.700 vehículos por hora. Esta obra permitirá el flujo continuo entre Envigado, Sabaneta e Itagüí, mejorando la movilidad y la calidad de vida de más de 550 mil personas”.
El mandatario agregó que la intervención no estará orientada exclusivamente al tránsito automotor, ya que esta “no es solo para carros: tendrá nuevo espacio público, ciclorrutas y andenes para peatones y ciclistas”.
¿Cómo será este importante proyecto para la movilidad del Valle de Aburrá?
La obra contempla la construcción de una nueva glorieta acompañada de un viaducto en sentido oriente–occidente. El puente tendrá 149 metros de longitud y permitirá separar los flujos vehiculares que actualmente confluyen en un mismo punto, situación que genera congestión durante buena parte del día.
Las autoridades han indicado que, en horas pico, por el sector circulan cerca de 6.600 vehículos cada hora, lo que evidencia la presión sobre la infraestructura existente. La intersección funciona hoy como un cuello de botella para quienes se desplazan entre los municipios del sur del área metropolitana, así como para quienes se movilizan hacia Medellín.
Con la construcción del intercambiador se busca ordenar los movimientos vehiculares y eliminar los cruces conflictivos que ralentizan el tránsito. La separación de niveles permitirá que algunos recorridos se realicen sin detenciones, lo que contribuirá a una circulación más constante y predecible.
Además de reducir los tiempos de desplazamiento, la obra pretende disminuir la accidentalidad y mejorar la operación del transporte público que circula por la zona.
El proyecto también incluye la adecuación de espacio público, la construcción de andenes y la implementación de ciclorrutas. Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de movilidad para peatones y ciclistas, quienes hoy enfrentan limitaciones de seguridad y continuidad en sus recorridos.
Las administraciones locales han señalado que la intervención se enmarca en una estrategia más amplia para priorizar la movilidad multimodal en el sur del Valle de Aburrá. La intención es integrar los distintos medios de transporte y facilitar los desplazamientos cortos sin depender exclusivamente del vehículo particular.
La entrega de la obra está prevista para octubre del próximo año, siempre que las condiciones climáticas y operativas se mantengan dentro del cronograma establecido.