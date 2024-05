- Publicidad -

Una megavía entre Antioquia y Eje Cafetero se prepara para tener un nuevo accionista, en medio de una millonaria movida empresarial que podría estar entre las más grandes del año.

Se trata de la Concesión Pacífico 3, que hace parte de las llamadas Autopistas de la Prosperidad y de las vías de cuarta generación (4G).

En particular, este corredor es clave para unir a ambas regiones de Colombia, pero también a los puertos de Buenaventura y el futuro Puerto Antioquia.

Luis Alfredo Turizo, gerente de Construcciones El Cóndor, confirmó desde hace unos meses que se vendría la venta de Pacífico 3. Foto: El Cóndor

Su desarrollo estuvo a cargo de las reconocidas empresas Construcciones El Cóndor, Construcciones Meco y Mario Huertas Cotes.

Millonaria movida en megavía de Antioquia y Eje Cafetero

No obstante, la primera de estas saldría de la megavía entre Antioquia y el Eje Cafetero, en una millonaria movida para el sector de infraestructura.

Así lo confirmó El Cóndor por medio de un comunicado, en el cual detalló que ya recibió una oferta no vinculante, precisamente, para quedarse con el 48 % del capital y la deuda subordinada que tiene en esta concesión.

Si bien no entregó detalles de quién sería el nuevo accionista de Pacífico 3, sí le dio al potencial comprador un periodo de exclusividad de 60 días para concretar la millonaria movida.

La concesión Pacífico 3 ya terminó su etapa de construcción y se alista para entrar a operación y mantenimiento. Foto: Pacífico 3

En ese tiempo, deberán ser acordados los términos de la transacción, “de manera que al vencimiento de dicho periodo se espera suscribir el contrato de compraventa”.

La millonaria movida será estructurada y desarrollada por las bancas de inversión BNP Paribas y Banca de Inversión Bancolombia, tras su contratación por parte de El Cóndor.

Y, según la empresa, de ser exitosa la transacción, los recursos irán al pago de las obligaciones de la compañía con sus acreedores financieros, lo cual hace parte de su plan de desinversión.

Plan de desinversión de Construcciones El Cóndor

En entrevista con Valora Analitik hace unos meses, el gerente de Construcciones El Cóndor, Luis Alfredo Turizo, confirmó que se vendría la venta de la megavía entre Antioquia y Eje Cafetero, para lo cual reveló que había buen apetito.

La concesión Pacífico 3 realizó inversiones por más de $2 billones y ya tiene las obras al 100 %. Foto: Pacífico 3

“Tenemos interesados y esperamos que se dé en este primer semestre, pero hicimos una renegociación de pasivos y deuda, con lo cual tenemos más tiempo para soportar la no venta”, dijo en su momento.

Y agregó: “Reorganizamos todo el pasivo para poder tener tiempo para vender y, obviamente, eso tiene un costo, pero ya no me mata no vender”.

En todo caso, fiel a su previsión, El Cóndor anunció el posible millonario negocio en la megavía Pacífico 3, que se podría concretar hacia finales del primer semestre e inicios del segundo.

Con esto, el nuevo accionista tomaría las riendas del corredor en su etapa de operación y mantenimiento, es decir, luego de haber terminado su construcción.

El corredor Pacífico 3 tiene 146 kilómetros y realizó inversiones por más de $2 billones para culminar sus trabajos, que incluyeron intervenciones entre La Pintada (Antioquia) y La Virginia (Risaralda)