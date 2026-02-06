Mercado Libre Colombia y Latam Cargo Colombia superaron los 500.000 paquetes movilizados por vía aérea, consolidando una operación conjunta que se ha convertido desde 2024 en un habilitador clave para acelerar la logística del comercio electrónico en Colombia, un país con una geografía diversa y de amplias distancias terrestres.
Solo en 2025, Mercado Libre y Latam Cargo transportaron más de 350.000 paquetes a través de rutas, lo que representa un incremento del 150 % frente al mismo período de 2024.
Gabriela Mejía Salazar, subgerente de ventas de Latam Cargo Colombia, señaló: “El transporte aéreo es clave para el desarrollo de distintas industrias clave en el país, como el e-commerce. En nuestro país la geografía plantea retos que requieren soluciones rápidas y confiables y por eso desde Latam Cargo aportamos nuestra experiencia, capacidad y cobertura para conectar más rápido los productos de Mercado Libre con sus compradores, contribuyendo al fortalecimiento del sector productivo y empresarial del país”.
Por su parte, Rafael Peretti, gerente de mercado envíos para Colombia, Perú y Ecuador, señaló: “Esta solución de logística aérea nos permite seguir evolucionando y mejorando nuestros tiempos de entrega para ofrecer lo mejor de nuestro marketplace para Colombia en 24 horas, literalmente volando. Junto a Latam Cargo, impulsamos el crecimiento de emprendedores locales y seguimos transformando la experiencia de compra online en el país llegando a cada rincón de la manera más rápida y segura”.
La operación aérea conjunta ha permitido mejorar significativamente los tiempos de entrega hacia ciudades como Barranquilla, Cartagena, Cali y Santa Marta. Hoy, el 35 % de los envíos hacia estas regiones viajan en aeronaves de Latam Cargo, fortaleciendo la rapidez y eficiencia del proceso logístico. Por su parte, Mercado Libre continúa fortaleciendo su promesa de entregas en 24 a 48 horas en todo el territorio nacional, apoyándose en la confiabilidad operativa de su red logística propia terrestre y de la infraestructura y consistencia de Latam Cargo en operación aérea.
Además de la eficiencia operativa, ambas compañías mantienen un compromiso compartido con la sostenibilidad, que incluye la optimización de rutas, la reducción de emisiones mediante operaciones más eficientes y la incorporación de principios de economía circular en sus procesos logísticos.
Con esta operación conjunta, Latam Cargo y Mercado Libre continúan fortaleciendo la logística nacional, acercando personas, negocios y oportunidades con la velocidad, precisión y alcance que demanda el crecimiento del gigante de e-commerce en Colombia.
