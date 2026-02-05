Primicia | Grupo Smile, con restaurantes como La Pinta, Ideal y Verano, se expande: abrirá nuevos puntos en Bogotá y Cartagena

Grupo Smile, que hace parte del Grupo Trinity y se ha consolidado como uno de los conglomerados gastronómicos emergentes en Bogotá, alista una nueva fase de expansión con la apertura de tres restaurantes adicionales en la capital, según conoció Valora Analitik.
La entrada del grupo a la industria restaurantera se dio hace seis años y, para 2024, su portafolio ya estaba conformado por cuatro marcas: La Pinta, Ideal, Tercer Piso y Verano, consolidando su presencia en el mercado local.
Para este año, la compañía proyecta el lanzamiento de una nueva propuesta. Según explicó su cofundadora, María Camila de Francisco, el objetivo es desarrollar un concepto con un sello propio que lo diferencie del resto de las marcas del grupo.
Entre los planes inmediatos se encuentra la apertura de un nuevo punto de Verano en la Calle 122 de Bogotá, prevista para julio. A esto se suma el lanzamiento de Jonny’s, un nuevo restaurante que abriría en diciembre en la Calle 109.
Jonny’s la marca que fusiona la comida italiano-americana también estrenará una heladería llamada Helen’s.
Además, Smile también proyecta llevar una de sus marcas fuera de la capital: el grupo espera abrir Verano en Cartagena en julio, en una apuesta por expandirse hacia mercados turísticos estratégicos.
Actualmente, la inversión necesaria para estas aperturas se encuentra en etapa final de cierre, mientras el grupo afina los detalles de sus próximos lanzamientos.
Más campos de acción de Grupo Trinity
En conversación con este medio, el Grupo Trinity también reveló que avanza en la expansión de otras de sus líneas de negocio. Así lo confirmó Iván Trujillo, CEO del holding, en entrevista con Valora Analitik, en la que detalló el portafolio empresarial, el balance de 2025 y los principales retos económicos que enfrenta Colombia.
Trinity, uno de los conglomerados colombianos con presencia en Europa, anunció un plan de inversiones por $115.000 millones en Colombia para 2026 y $85.000 millones en el exterior. Además, señaló que acelera su expansión en España de la mano de Juan Valdez.
Actualmente, el grupo opera como holding de un portafolio de 15 compañías, organizadas en tres verticales: industrial, hospitality y retail.
En el segmento de hospitality, Trinity desarrolla centros de convenciones a través del Grupo Heroica en Cartagena, Cali y San José (Costa Rica). También impulsa inversiones en el Grupo Smile —su unidad de restaurantes— con planes de abrir tres nuevos establecimientos en Bogotá, así como en Wonder Travel, una compañía enfocada en turismo de aventura.