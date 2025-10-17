Buscarán revivir la mesada 14 de pensión para estos trabajadores colombianos

La mesada 14 de pensión en Colombia solamente aplica para algunos jubilados, entre los que se encuentran jubilados de las fuerzas militares y de instituciones como la Policía.
Sin embargo, un nuevo proyecto de ley busca revivir este pago para miles de ciudadanos del país, entre los que se encuentran algunos trabajadores que ya están en uso de retiro.
La mesada 14 de pensión en Colombia, vale recordar, antes se entregaba a todos los jubilados del país, aunque se eliminó el beneficio para poder descargar un poco las arcas fiscales del país.
El proyecto, que fue radicado en agosto de este año, ya pasó su primera votación en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
¿Para quiénes sería la mesada 14 de pensión?
De acuerdo con Piedad Correal, representante a la Cámara y coautora de este proyecto, se buscará revivir este pago para cerca de 60.000 ciudadanos a los que deberían reconocerles este derecho.
Se trata, inicialmente, de los profesores del Estado que se encuentren o llegaran a estar en goce de asignación de retiro, goce de pensión o incluso para sus beneficiarios.
Dice el proyecto que avalar esta mesada 14 de pensión es también un reconocimiento para los profesores que han contribuido “con la formación de los colombianos”.
Recomendado: A estos pensionados en Colombia no les descuentan de la mesada el pago por salud
Agrega el proyecto que el reconocimiento de este pago será fundamental para mejorar la estabilidad financiera de 60.000 profesores que, incluso estando en retiro, deberían reconocérseles el derecho pensional.