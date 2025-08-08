Esta es la mesada de pensión extra en Colombia que pagarán en el segundo semestre del año

Millones de jubilados verán el pago de una mesada de pensión extra en Colombia para el segundo semestre del año, esto por cuenta de la normativa vigente al sistema de retiro laboral.
Indica la norma que este beneficio se aplica para todos los jubilados del sistema público, que está a cargo de Colpensiones, pendiente de lo que defina el nuevo sistema avalado por la reforma.
Este pago de la mesada de pensión extra en Colombia se hace con base en la transferencia mensual que recibe el jubilado en su cuenta de ahorro.
Los beneficiarios deben tener en cuenta que el monto llega a la cuenta inscrita y, en caso de haber algún tipo de cambio de la cuenta de ahorro, el titular deberá notificarse ante el fondo de jubilaciones.
Más detalles del pago de la mesada de pensión extra en Colombia
El pago corresponde a la mesada número 13, que es el giro que reciben los jubilados, a manera de prima, para el mes de diciembre.
La transferencia corresponde a un saldo mensual, lo que quiere decir que si el jubilado recibe pensión de $2 millones, ese será el monto de la mesada extra de pensión en Colombia.
Hay algunos jubilados que reciben una mesada 14, pero esta se consigna a mediados de año, con foco en algunos profesores, fuerzas militares y personal de la policía.
El pago de esta mesada también se entrega para los pensionados por invalidez, vejez y sobrevivientes, la cual se reconocía por un monto de 30 días de la pensión.