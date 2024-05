Metas de descarbonización de Colombia para 2030 y 2050 no se cumplirán

El director de la UPME aseguró que los planes de Colombia de reducir emisiones para 2030 y 2025, no se cumplirían al ritmo que va el país.

El director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), Carlos Adrián Correa, aseguró que los planes de Colombia -fijados en 2021- de reducir una cierta cantidad de emisiones para 2030 y 2025, no se cumplirían al ritmo que va el país. ¿Qué pasará con las metas de descarbonización?

De acuerdo con la actualización del Plan Energético Nacional 2022 – 2052 y las declaraciones del director de la UPME, hay cuatro escenarios que se contemplan para establecer cómo sería el comportamiento energético del país -de forma clásica-. Y, en ninguno de ellos, se cumplen las metas de descarbonización.

“También hay un escenario que, realmente, son varios o es una envolvente de escenarios que llamamos transición energética justa. Con un máximo de esfuerzos en términos de descarbonización o de cumplimiento de compromisos internacionales de disminución de emisiones”, destacó Correa.

En esta gráfica se está mostrando la evolución de energía en petajulios por año hasta 2052.

“Uno puede decir ‘Ah, pero este Plan entonces no está cumpliendo con el compromiso de carbono neutralidad a 2050’. En efecto, no se está cumpliendo con esa tarea. Es decir, que en el más ambicioso de nuestros escenarios no alcanzamos a lograrlo”, manifestó el funcionario.

Agregó que “el mensaje acá es: al imaginarnos la apuesta más ambiciosa de descarbonización que podamos tener en el país para tratar de cumplir los compromisos internacionales, no se alcanza, no sirve y no es suficiente. Todavía, hace falta un esfuerzo adicional”.

Adrián Correa señaló que “¿de dónde se imagina uno que podrían salir entre 30 y 40 millones de CO2 equivalentes, necesariamente, debe ser de una alguna parte del sector que tiene mayor peso en emisiones de Gases de Efecto Invernadero -en Colombia- que es el que reúne la agricultura, semicultura, usos de la tierra y cambios en el suelo. Entonces tocaría coger de allí”.

Pero, al reconocer que el sector agro es el que más emisiones genera -por temas de uso de suelos-, Correa explicó que en el país es difícil gestionar esa reducción de emisiones -en la tierra y el campo-, sobre todo, por el conflicto armado.

“No es fácil pensar en esa compensación a futuro, por lo menos, en un país que tiene unos conflictos por la tierra que todavía están vigentes”, expuso Carlos Adrián Correa de la UPME en en Foro de XM.

Emisiones totales y por unidad de energía por escenario, según la UPME

En el Plan Energético Nacional 2022 – 2052 de Colombia se expresan el panorama de la siguiente manera:

Los resultados muestran, en los escenarios de mayor electrificación, un comportamiento decreciente en las emisiones en 2052, respecto a 2022.

Las emisiones estimadas para el año 2052 son de 100,6 Mt (millones de toneladas) de CO2 equivalente para el escenario Actualización, 89,1 Mt de CO2eq para el escenario Modernización, 72,4 Mt de CO2eq para el escenario Inflexión y 52,2 Mt de CO2eq para el escenario Innovación.

En cuanto al escenario de TE, se estima que las emisiones en 2052 se situarán en un rango de 42,2 a 29,8 Mt de CO2eq. Esto representa una reducción entre el 19,3 % y el 43 % en comparación con el escenario de Innovación.

Si se toma como referencia las emisiones generadas en el escenario de Innovación en 2052 (i.e. 52,3 Mt CO2eq-año), se puede observar que estas aumentan en un 92,6 % (i.e. 100,6 Mt CO2eq-año) para el escenario de Actualización, un 70,6 % (i.e. 89,1 Mt CO2eq-año) en el escenario de Modernización y un 38,5 % (i.e. 72,4 Mt CO2eq-año) para el escenario de Inflexión.

“Estos resultados confirman que los niveles de ambición de los diferentes escenarios son determinantes en los resultados ambientales”, expresa el documento.

Sin embargo, dado que el consumo de energía es diferente en cada escenario, es importante considerar el nivel de emisiones por unidad de energía como otro indicador de sostenibilidad del sector.

Adicionalmente, se confirma que, mediante la implementación de medidas de eficiencia en los diferentes sectores, la adopción de tecnologías menos contaminantes y el cambio en los sistemas de transporte, es posible lograr valores de emisiones por unidad de consumo por debajo de los observados históricamente.

Es importante destacar que al comparar las emisiones generadas por el consumo final en los escenarios con los compromisos establecidos en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), se observa que se cumplen las metas establecidas en la primera NDC presentada en 2015, con excepción del escenario Actualización.

Sin embargo, en ningún escenario se alcanzan el objetivo establecido en el nuevo compromiso anunciado en 2021 de reducir las emisiones en un 51% para el año 2030. Los ahorros en emisiones obtenidos en los escenarios propuestos se presentan a continuación:

Esto destaca la necesidad de implementar de manera más acelerada los procesos de transformación propuestos en los escenarios, así como la importancia de acompañarlos con tecnologías de captura y uso de CO2, según el documento de la UPME.