MetLife anuncia importante alianza para ampliar el acceso digital a seguros en Colombia

MetLife Colombia anunció su integración a la SuperApp Mi Claro, en una alianza que busca ampliar el acceso a servicios financieros y de protección a través de la tecnología.
Con esta incorporación, usuarios de Claro en el país podrán acceder, desde su celular, a un portafolio de seguros de vida y productos de respaldo económico.
¿Cómo funcionarán estos seguros?
Desde la SuperApp Mi Claro, los usuarios encontrarán opciones de seguros que cubren situaciones clave de la vida cotidiana, como fallecimiento, accidentes personales, enfermedades graves, hospitalización y desempleo.
Cada producto está diseñado para adaptarse a diferentes perfiles y necesidades, ofreciendo coberturas en un proceso 100 % digital.
“Brindar más posibilidades para acceder a seguros y opciones de ahorro mediante el uso de la tecnología es uno de los propósitos que hemos buscado con la SuperApp. Esta herramienta facilita el acceso a MetLife, con una oferta amplia, sencilla, segura y desde el celular”, explicó Jaime Tole, director corporativo de Producto e Innovación de Claro Colombia.
La integración permite contratar pólizas, promoviendo que los usuarios protejan a sus familias, planifiquen su futuro y gestionen su bienestar financiero.
“Empoderar a las personas para que tomen decisiones financieras informadas es uno de los desafíos más importantes de nuestra época. En MetLife Colombia estamos comprometidos en educar y acompañar a los colombianos, ofreciéndoles soluciones de protección que se adapten a sus necesidades. La integración con la SuperApp Mi Claro nos permite expandir este compromiso a millones de usuarios de manera cercana y confiable”, aseguró Carlos Mitnik, presidente de MetLife Colombia.
El ejecutivo destacó que la transformación digital del sector asegurador es clave para democratizar el acceso a la protección en un país donde la penetración de seguros sigue siendo baja, pero el uso de plataformas móviles crece aceleradamente.
Con más de 41 millones de usuarios activos, la SuperApp Mi Claro reúne categorías como salud, bienestar, educación, transporte, entretenimiento, viajes y, ahora, seguros.