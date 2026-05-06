BPC lanza “BPC Payments”, su nueva apuesta para transformar los pagos digitales en América Latina

BPC, proveedor global de soluciones tecnológicas para pagos, anunció el lanzamiento de BPC Payments, una nueva línea de negocio enfocada en ofrecer soluciones integrales de pagos digitales para comercios en América Latina. La iniciativa marca un paso estratégico para la compañía, que busca ampliar su presencia más allá de los adquirentes y entidades financieras, para trabajar directamente con comercios (merchants).
Aunque se trata de una nueva línea de negocio, BPC capitaliza su amplia experiencia en la habilitación de adquirentes y ecosistemas de pago, dando ahora un paso natural hacia la relación directa con los comercios. “Es la primera vez que trabajamos directamente con ellos”, explicó Gonzalo Sánchez, director regional de e-commerce para Latinoamérica de BPC.
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BPC Payments, una plataforma unificada de pagos en tiempo real
BPC Payments funcionará como una pasarela de pagos que integra soluciones de pay-ins (pagos de entrada) y pay-outs (pagos de salida) en tiempo real dentro de una misma plataforma. En su fase inicial, la operación se desplegará en Perú, Colombia y México, con planes de expansión a otros mercados de la región.
“Vamos a ofrecer todo el abanico de soluciones de pagos digitales en tiempo real”, señaló Gonzalo Sánchez. Esto incluye procesamiento de tarjetas (Visa, Mastercard, American Express y Diner Club), métodos de pago alternativos (transferencias bancarias, wallets, cash-in) y dispersiones de dinero mediante transferencias bancarias, wallets y soluciones como Visa Direct o Mastercard send.
Uno de los diferenciales clave de la plataforma es su capacidad de operar de forma regional con una sola integración. “Con una integración en un país, esa integración la replicas en los demás países y ya puedes procesar en diferentes monedas”, destacó.
La compañía apuntará tanto a sectores de bajo como de alto riesgo, desde e-commerce y retail hasta marketplaces y sectores regulados como apuestas deportivas y lendings.
En el caso de industrias reguladas, la compañía operará bajo un enfoque de cumplimiento normativo riguroso, alineado con las regulaciones locales en cada mercado. “Para las empresas de apuestas deportivas trabajamos exclusivamente con operadores que cuentan con licencias locales”, afirmó el ejecutivo.
Tecnología, conversión y fraude: los pilares de la propuesta
De acuerdo con el vocero, los comercios en América Latina buscan principalmente cuatro elementos: tecnología robusta, alta tasa de conversión, bajo fraude y precios competitivos. En ese sentido, BPC destaca una arquitectura diseñada para asegurar continuidad operativa, sostener la conversión y responder de forma eficiente a picos de alta demanda.
También un motor antifraude y sistema 3DS propios, que permiten reducir riesgos y optimizar las tasas de aprobaciones. Adicionalmente, ofrece niveles de conversión alineados con estándares competitivos del mercado capacidad de negociaciónpara ofrecer tarifas competitivas en la región
“El cliente quiere una plataforma que no se caiga en momentos críticos. Si eso pasa, no vuelve a trabajar contigo jamás”, advirtió.
Por otra parte, la solución está basada en la nube, utilizando infraestructura de Amazon Web Services (AWS), lo que garantiza escalabilidad, redundancia y continuidad operativa. “Todos los servicios están en la nube, lo que hace que la conexión sea súper rápida y eficiente”, explicó Sánchez.
Además, la integración es completamente vía API, lo que permite a los comercios personalizar sus procesos de pago.
Cabe resaltar que BPC cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector de pagos y presencia en más de 140 países, con más de 500 clientes. Esta experiencia, sumada a tecnologías como inteligencia artificial y machine learning, se integra en la nueva plataforma.
“Estamos trayendo toda esa experiencia global al comercio, especialmente en temas como prevención de fraude y cumplimiento regulatorio”, señaló el director regional de e-commerce para Latinoamérica de BPC.
BPC Payments busca consolidar su presencia en América Latina acompañando a los comercios en su crecimiento y ayudándolos a operar con mayor eficiencia, seguridad y capacidad de conversión en un entorno cada vez más digital.