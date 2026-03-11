BPC, la tecnología que está redefiniendo los pagos digitales en Colombia; esta es su oferta

En un ecosistema financiero cada vez más digital, la capacidad de realizar pagos rápidos, seguros y sin fricciones se ha convertido en uno de los principales diferenciadores para bancos, fintech y comercios. Hoy, la tendencia en la industria no es solo procesar transacciones, sino construir plataformas que integren todo el ecosistema de pagos, desde redes internacionales hasta soluciones locales, billeteras digitales y pagos inmediatos.
En ese contexto, BPC está tomando un papel central al ofrecer infraestructuras que simplifican y modernizan la forma en que circula el dinero. La compañía lleva más de una década desarrollando soluciones en América Latina enfocadas en la modernización del sistema de pagos, especialmente en el reemplazo de tecnologías legadas que dificultan la interoperabilidad entre bancos, comercios y plataformas financieras. Su enfoque consiste en crear una arquitectura capaz de conectar múltiples sistemas y actores del ecosistema financiero sin generar fricciones operativas.
En el marco del Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago (CAMP 2026) de Asobancaria, Valora Analitik conversó con Joel Mendoza, director de soluciones y consultoría para Latinoamérica de BPC, quien explicó: “Lo que hacemos es consolidar el ecosistema de pagos en una sola solución, permitiendo que cada participante interactúe sin los problemas que genera tener múltiples sistemas desconectados”.
Una plataforma que conecta todo el ecosistema
El valor principal de las soluciones de BPC está en su capacidad de integrarse con infraestructuras existentes en lugar de reemplazarlas completamente. A través de tecnologías modernas y el uso de APIs, la compañía permite que bancos, adquirentes, fintech y comercios conecten sus sistemas de forma eficiente.
Esto resulta clave en un ecosistema donde intervienen múltiples actores: redes internacionales de pago, infraestructuras locales, comercios, plataformas de comercio electrónico y nuevos servicios financieros. La tecnología de BPC actúa como una capa de orquestación que permite que todos estos elementos se comuniquen de forma segura y en tiempo real.
Para los clientes, el beneficio se traduce en operaciones más rápidas, menores costos operativos y mayor flexibilidad para incorporar nuevos servicios financieros sin tener que rediseñar completamente su infraestructura tecnológica.
Y aunque el procesamiento de pagos es el núcleo del negocio, BPC ha evolucionado hacia una plataforma de servicios financieros más amplia. La compañía ofrece herramientas adicionales que complementan la transacción, como monitoreo de fraude, analítica de datos y gestión de múltiples canales de pago.
Estas soluciones funcionan de forma modular, como piezas que pueden integrarse según las necesidades de cada cliente. De esta manera, bancos y fintech pueden adaptar la plataforma a su modelo de negocio sin perder capacidad de escalar.
Uno de los principales usos de tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial (IA) y machine learning, está en la detección de fraude. Con millones de transacciones procesándose en periodos muy cortos, los sistemas automatizados permiten identificar comportamientos sospechosos en tiempo real y proteger tanto a las instituciones financieras como a los usuarios finales.
BPC está preparado para la nueva era de pagos inmediatos
La llegada de sistemas de pagos inmediatos y nuevos estándares de interoperabilidad en Colombia está transformando el ecosistema financiero. En este escenario, contar con plataformas basadas en estándares globales se convierte en una ventaja competitiva.
Las soluciones de BPC están diseñadas sobre esos estándares, lo que facilita la adopción de nuevas infraestructuras de pagos y la integración con modelos emergentes como open finance, billeteras digitales y transferencias internacionales más rápidas.
Además, la compañía apuesta por una estrategia omnicanal que permite a los comercios integrar en una sola plataforma distintos métodos de pago: códigos QR, terminales POS, comercio electrónico, kioscos de autoservicio o aplicaciones móviles. Esto no solo simplifica la operación, sino que genera una fuente unificada de datos que puede ser utilizada para mejorar la experiencia del cliente y optimizar la toma de decisiones del negocio.
Otro de los frentes en los que BPC está ganando relevancia es el apoyo al ecosistema fintech. Muchas startups financieras identifican necesidades específicas del mercado, pero requieren infraestructura tecnológica robusta para escalar sus soluciones. En ese escenario, la compañía ofrece plataformas listas para implementar que permiten a estas empresas validar sus modelos de negocio y acelerar su crecimiento sin tener que desarrollar desde cero la arquitectura de pagos.
Por eso, en un mercado donde la digitalización financiera avanza rápidamente, el gran reto es lograr que toda la complejidad tecnológica que hay detrás de los pagos sea invisible para el usuario final.