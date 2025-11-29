Metro de Medellín operará de forma continua el fin de semana por concierto de J Balvin

El Metro de Medellín anunció alianza con J Balvin para facilitar el desplazamiento de los asistentes al concierto que realizará en el estadio Atanasio Girardot este 29 de noviembre.
“Todo el recurso humano del Metro (personal operativo y de seguridad) y técnico (trenes y estaciones) estará disponible para atender la afluencia de usuarios cuando el Puesto de Mando Unificado (PMU) informe la finalización del concierto. Sin importar la hora en que termine la presentación del paisa, el Metro continuará con la operación de forma ininterrumpida el domingo 30 de noviembre, celebrando también el día en que la empresa cumple 30 años».
Según explicaron desde el Metro, la extensión del servicio regirá desde las 11:00 p.m. para las líneas A y B de manera exclusiva, con Estadio y Floresta como estaciones habilitadas para el ingreso de las personas.
Por su parte, las estaciones habilitadas para la salida de usuarios en línea A serán: Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, Universidad, Hospital, San Antonio, Exposiciones, Industriales, Poblado, Aguacatala, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella. En línea B, las personas podrán salir por: San Javier, Santa Lucía, Floresta, Estadio, Suramericana y San Antonio.
Cabe resaltar que como los puntos de venta en las estaciones funcionan hasta las 11:00 p.m., el Metro de Medellín hace un llamado a los usuarios a recargar con antelación su medio de pago Cívica y la edición limitada de la Cívica Ciudad Primavera en las máquinas de recarga automática.
Por último, comparten recomendaciones para contribuir con la operación del servicio: evitar obstruir el cierre de las puertas, tener recargado y listo el medio de pago para el ingreso, no consumir alimentos ni bebidas y no ingresar a la red Metro bajo efecto de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.