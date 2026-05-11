El Festival Cordillera celebrará su quinta edición los días 12 y 13 de septiembre de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Páramo Presenta anunció los precios de la boletería antes de revelar el cartel de artistas, a través de la preventa para la comunidad Sudamerican Rockers.
Los precios varían según la categoría y la etapa de compra. En el Combo General, la Etapa 1 tiene un precio full de $659.000, la Etapa 2 sube a $699.000, y la Etapa 3 a $759.000. En el Combo VIP, los precios arrancan en $1.449.000 en Etapa 1, suben a $1.579.000 en Etapa 2 y llegan a $1.709.000 en Etapa 3.
¿Cuándo se podrán adquirir las boletas del Cordillera?
Las boletas estarán disponibles en Ticket Master. El 13 de mayo a las 10:00am abre la preventa exclusiva para clientes de los bancos del Grupo Aval. La venta general arranca el 15 de mayo a la misma hora, con todos los medios de pago. El cartel de artistas aún no ha sido revelado. El festival se ha posicionado como una plataforma para los sonidos latinoamericanos en géneros que van del rock a lo tropical y urbano