Medida favorita del mercado para la inflación en Colombia se estabiliza; otros datos del BanRep repuntan

Las medidas de inflación básica calculadas por el Banco de la República mostraron una persistencia alcista al cierre de abril de 2026.
Tras el fuerte salto registrado en marzo, los datos del cuarto mes del año revelan que dos de los tres indicadores clave continuaron su senda alcista, alcanzando nuevos niveles máximos. «Esto evidencia que aún hay presiones importantes en la demanda», indicó el Banco de Occidente.
Este comportamiento refuerza la tesis de una inflación subyacente que se resiste a bajar, lo que los expertos conocen como “pegajosa”. Esto podría condicionar las próximas decisiones de la Junta Directiva del BanRep respecto a la velocidad de reducción de las tasas de interés.
Incrementos moderados, pero persistentes
El comportamiento de los precios en abril, en comparación con el mes inmediatamente anterior, muestra una dinámica de encarecimiento en la mayoría de los frentes básicos.
La medida núcleo 15, que depura la canasta eliminando los 15 rubros con mayor volatilidad, subió de 5,85 % en marzo a 5,87 % en abril. Aunque el incremento es de solo 2 puntos básicos (pb), sitúa al indicador en su punto más alto de los últimos 13 meses.
En este caso, la diferencia acumula 38 puntos básicos en lo que va de 2026, pasando del 5,49 % registrado en enero de 2025 a su actual 5,87 %.
El indicador sin alimentos fue el que registró el mayor avance mensual, pasando de 5,39 % a 5,44 % en un mes, lo que representa un aumento de 5 pb. Esta métrica ha mostrado una tendencia ascendente continua desde el cierre del año anterior.
Por el contrario, la medida más estructural, la inflación sin alimentos ni regulados, que excluye tanto la volatilidad del agro como las tarifas fijadas por el Gobierno, se mantuvo estable en el 5,79 %, sin variaciones respecto al dato de marzo y en el nivel más alto desde agosto de 2024.
Dicha estabilidad sugiere que las presiones en servicios y bienes procesados han encontrado un piso difícil de romper. En comparación con el inicio del año pasado, cuando esta medida se ubicaba en 5,02 % (enero de 2025), el incremento ha sido de 77 puntos básicos.
Sin embargo, en los cálculos propios de los analistas, la inflación sin alimentos ni regulados se situó entre el 5,7 % anual para el Banco de Bogotá y el 5,6 % según Bancolombia, lo que incluso daría cuenta de una leve desaceleración.
Inflaciones básicas no reflejan la total
A los analistas les llama la atención que, a diferencia de la inflación total, que se aceleró en abril al 5,68 %, las mediciones de inflación básica se mantuvieron prácticamente estables.
Según las lecturas recientes, el principal alivio para la inflación básica el mes pasado fue la contención en el rubro de servicios sin arriendos.
Este grupo, que venía impulsando los precios en el primer trimestre, registró un aumento mensual del 0,71 %, lo que permitió que la métrica anual de servicios agregados mostrara su primera moderación en lo que va de 2026, cerrando en 6,8 %.
Además, se observó una moderación específica en rubros como las comidas fuera del hogar, que no habían dado tregua en los meses anteriores.
A pesar de la estabilidad puntual de abril, los analistas advierten sobre riesgos latentes, pues la visión general es que la convergencia hacia la meta será desafiante y lenta debido a las presiones estructurales en los costos de servicios y bienes.
De hecho, Bancolombia advirtió que las métricas básicas han completado seis meses de incrementos consecutivos y se encuentran en niveles no vistos desde finales de 2024, lo que evidencia una fuerte persistencia en las presiones de precios.
La entidad también insistió en que el aumento del salario mínimo y la indexación de contratos siguen siendo el motor principal de los precios en 2026.
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