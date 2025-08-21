El Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) anunció el regreso de Miami Spice Restaurant Months. En lo que queda de agosto y hasta el 30 de septiembre, residentes y visitantes podrán disfrutar menús de tres tiempos a precio fijo, con un mínimo de 30 % de ahorro, en más de 300 restaurantes participantes.
En su edición número 24, Miami Spice continúa destacando la diversa y reconocida escena gastronómica del destino, con menús de almuerzo y brunch por US$35 ($144.000, aproximadamente), y cenas entre US$45 y US$60 ($185.000 y $246.000, aproximadamente).
Los restaurantes participantes representan más de 20 barrios y una variedad de cocinas del mundo, desde alta cocina galardonada hasta joyas locales y aperturas recientes.
Este año, el programa también mantiene su compromiso con la organización sin fines de lucro Camillus House, que brinda servicios a personas sin hogar. Los menús de Miami Spice incluirán un código QR que facilitará las donaciones.
“Durante más de dos décadas, Miami Spice ha sido una celebración esperada de los mejores restaurantes, chefs y la creatividad culinaria de Miami. Invitamos a los comensales a aprovechar esta oportunidad no solo para explorar nuevos sabores, sino también para apoyar el trabajo vital de Camillus House”, comentó David Whitaker, presidente y CEO del GMCVB.
Bebidas exclusivas
Los patrocinadores oficiales de vino de este año son Terrazas de los Andes (Argentina) y Whispering Angel Rosé (Provenza), seleccionados por su armonía con los sabores de los menús Miami Spice.
También se presenta Margarita Spice, un cóctel exclusivo creado por Miami Spice en alianza con Mexica Tequila y el Miami Beach Botanical Garden, elaborado con ingredientes locales y sostenibles, es infusionado con hierba de limón especiada del jardín.
En 2025, Miami recibió 16 estrellas Michelin, la mayor cantidad en Florida. Además, fue nombrado por Wallet Hub como la ‘Ciudad Gastronómica Número Uno de EE.UU.’
Novedades de la edición número 24
Experiencias culinarias interactivas: algunos restaurantes están dándole más nivel a las experiencias gastronómicas y dándoles un toque exclusivo. Por ejemplo, Le Jardinier Miami organiza una cena de temporada de cinco platos en colaboración con L’Atelier de Joël Robuchon; Blind Tiger ofrece un viaje omakase que destaca el sushi creativo con sabores japoneses atrevidos; y Faena Theater prepara una cena-espectáculo que incluye un menú de tres platos acompañado de una entrada de tercera fila a nivel de orquesta diseñada para entretener y deleitar.
Estrellas Michelin: varios de los restaurantes con estrellas Michelin y Bib Gourmand de Miami vuelven a Miami Spice en 2025, como Stubborn Seed y Cote Miami. También se incluye el restaurante Beauty and the Butcher de Coral Gables, recomendado por Michelin, donde los comensales podrán degustar la técnica del chef Jeremy Ford.
Nuevas incorporaciones: el cartel de este año incluye una oleada de nuevos participantes, entre ellos Uchi, en Wynwood; Andrés Carne de Res, en Lincoln Road; Lucky Cat by Gordon Ramsay, que ofrece sabores japoneses al estilo de las tapas; Wyn Wyn, que sirve un menú latino de fusión asiática impulsado por la comunidad; la galardonada Gee Indian Kitchen, que ofrece sabores tradicionales con un toque contemporáneo en sus dos locales.
También, Cleo, que ofrece festín mediterráneo oriental inspirado en las técnicas culinarias de la cocina antigua con un toque moderno; Mimi Chinese, conocido por su refinada cocina china regional; y Donna Mare Italian Chophouse, que combina las tradiciones culinarias italianas con un toque moderno.
La lista completa de restaurantes participantes abarca múltiples zonas del Gran Miami, incluyendo Aventura, Brickell, Coral Gables, Downtown, Wynwood, Miami Beach y más.