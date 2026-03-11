Mibanco impulsa la inclusión financiera a través de WhatsApp

El ecosistema financiero colombiano experimenta una aceleración digital sin precedentes, donde la inmediatez en los servicios y la garantía de seguridad se han convertido en prioridades indispensables para los usuarios.
De acuerdo con el estudio de Apropiación Digital del Centro Nacional de Consultoría – CNC 2025, el smartphone sigue siendo el dispositivo de conexión dominante en el país (76 % de los hogares), abriendo un amplio abanico de posibilidades a la industria financiera, que ya está prestando servicios incluso a través de plataformas como WhatsApp, siendo este, el canal digital más utilizado por los colombianos.
Según el último estudio sobre el Rol de los Servicios OTT, realizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, del 69 % de usuarios que usan aplicaciones de mensajería instantánea, el 100 % usa WhatsApp.
Así las cosas, en medio de la transformación digital en el sector financiero, Mibanco se consolida como una entidad innovadora al desarrollar soluciones que permiten solicitar créditos desde $1.000.000 y abrir CDT desde $50.000 de forma segura a través de WhatsApp, una apuesta que combina inclusión en materia de ahorro, innovación, cercanía y simplicidad, acercando aún más sus servicios a los colombianos.
Esta apuesta por la innovación se sustenta en la solidez financiera de Mibanco, reflejada en su calificación ‘AAA’ de largo plazo otorgada por Fitch Ratings, la más alta en el país. Esta calificación no solo evidencia la gestión responsable de la entidad, sino que se convierte en un pilar clave para generar confianza en sus productos.
“La adopción tecnológica avanza a gran velocidad y, en Mibanco, trabajamos para que esa evolución se traduzca en experiencias simples, seguras y cercanas para nuestros clientes. Creemos en un ecosistema donde la innovación se convierte en una oportunidad para que los más de 800.000 clientes del pasivo que proyectamos alcanzar para 2026, encuentren soluciones que realmente acompañen su día a día”, señala María del Mar Ceballos, vicepresidente de Mercadeo en Mibanco.
Portafolio con propósito y apoyo especializado
Mibanco reafirma su compromiso con una banca digital segura y confiable, garantizando que el acceso a productos como créditos y CDT a través de WhatsApp se realice mediante canales verificados y protegidos. Gracias al uso de una cuenta certificada por Meta, los usuarios cuentan con un entorno seguro para gestionar sus solicitudes, reduciendo la percepción de fraude y fortaleciendo la confianza en los servicios digitales.
De esta manera, WhatsApp se consolida como una herramienta clave para impulsar la inclusión financiera, permitiendo a más colombianos acceder y administrar productos financieros de forma ágil, segura y con total tranquilidad.
Con estas soluciones, Mibanco reafirma su visión de una inclusión financiera accesible y sostenible, impulsada por la solidez institucional, la innovación tecnológica y la cercanía de canales como WhatsApp. La entidad continúa ampliando oportunidades para los colombianos al ofrecer productos digitales que se adaptan a sus necesidades reales y reducen las barreras de acceso al sistema financiero formal.
Los interesados pueden descubrir el portafolio completo de Mibanco ingresando a: www.mibanco.com.co o a través de su línea de atención al cliente de WhatsApp 313 810 0098.