Michel Janna asumirá como nuevo representante de Colombia ante el FMI en Washington

El economista y exdirector de Crédito Público del Ministerio de Hacienda Michel Janna llegará a la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) para representar a Colombia ante el Directorio Ejecutivo, un cuerpo colegiado integrado por 24 directores encargados de dirigir las actividades permanentes de la institución.
Janna, además de liderar la vocería del país, actuará como enlace técnico con las autoridades económicas nacionales y participará en las decisiones estratégicas del organismo multilateral.
El economista se desempeñó recientemente como asesor en gestión financiera pública (Public Financial Management Advisor) en el FMI en Washington D. C., brindando asistencia técnica a gobiernos en gestión de riesgos fiscales, deuda, caja y empresas estatales, además de contar con paso por la Corporación Financiera Internacional (IFC) en servicios de asesoría FIG.
Previamente fue director general de Crédito Público y Tesoro Nacional en el Ministerio de Hacienda de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, donde lideró la gestión de la deuda pública nacional (emisiones internas y externas por miles de millones de dólares), el manejo de la tesorería y la estructuración financiera de proyectos de infraestructura de la era 4G.
Previamente y durante ocho años ejerció como presidente y CEO del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV), liderando la reglamentación, supervisión y disciplina de los intermediarios del mercado de capitales colombiano.
Vale la pena recordar que en esta posición se encontraba Daniel Munevar, economista de la Universidad de Pinar del Río (Cuba) y máster del LBJ School of Public Affairs de la Universidad de Texas, quien además cuenta con experiencia como oficial de asuntos económicos en las Naciones Unidas (UNCTAD), asesor del Ministerio de Hacienda de Colombia y asesor del exministro de finanzas griego Yanis Varoufakis.
Previamente, Juan Sebastián Betancur, hoy viceministro técnico de Hacienda, ocupó la representación durante dos años. Durante su paso por el FMI promovió reformas claves a los instrumentos precautorios de prevención de crisis y la reducción de cargas financieras por cargos y sobrecargos a países deudores.
De acuerdo con la normativa del FMI, en el desempeño de este cargo, Janna tendrá voz y voto en la discusión y aprobación de las políticas globales del organismo, sus programas de asistencia financiera y decisiones económicas multilaterales.
Janna servirá de puente directo de comunicación y asesoría entre la gerencia del FMI y las máximas autoridades económicas colombianas, representadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República.
Durante su permanencia deberá presentar y expondrá ante el Directorio el seguimiento continuo a las revisiones macroeconómicas de Colombia, los análisis de deuda pública, el déficit fiscal y los planes de reforma o ajuste conversados entre la nación y el organismo.
Además, su presencia servirá para facilitar la organización de misiones técnicas del FMI al país y apoyará las negociaciones de eventuales líneas o programas de financiamiento y cooperación técnica.
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