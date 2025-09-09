Microcrédito impulsa la inclusión financiera: 30 % de usuarios podrán acceder a créditos más complejos

De acuerdo con un análisis de TransUnion, el microcrédito se convierte en uno de los dos principales bancarizadores en Colombia, con una participación del 21 % en el total de consumidores nuevos al crédito en los últimos años.
En cuanto a los consumidores que solo tienen microcrédito, el 30 % logra “graduarse” en un período de 4 años, es decir, adquiere productos más complejos como una tarjeta de crédito, un crédito de libre inversión, un crédito de vivienda o un crédito comercial.
Medición del estudio de TransUnion
El análisis toma como referencia los últimos cuatro años y muestra además como esos consumidores que se gradúan, logran mejorar su puntaje de riesgo de crédito de una mediana de 640 puntos a niveles superiores a los 700 puntos.
La mejora en el puntaje está relacionada con el comportamiento que tienen estos clientes de microcrédito en sus nuevas obligaciones en otras modalidades crediticias.
En particular, el estudio de TransUnion encontró que un año después de graduados, el 84 % de los consumidores que abrieron un producto de crédito de consumo estaba al día en todo su portafolio, porcentaje que sube a 91 % en el caso de consumidores de microcrédito que abrieron créditos de vehículo o vivienda y a 92 % en el caso de consumidores que abrieron un crédito comercial.
“Es importante destacar que no necesariamente tener más productos o productos más complejos mejora el score, sino que es el buen comportamiento en estos nuevos productos lo que aporta en mayor medida a esta mejora”, señala Virginia Olivella, directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia.
Oportunidad de inclusión crediticia
El estudio resalta que las entidades de microcrédito tienen una gran oportunidad de seguir apoyando la inclusión y la profundización crediticia, el empoderamiento de los consumidores y el crecimiento sano de los portafolios.
Existe una oportunidad para acompañar a estos consumidores con herramientas de educación crediticia, que permita empoderarlos y fortalecer los buenos comportamientos observados.
Por otro lado, utilizar variables y atributos de tendencia que les permitan entender mejor los comportamientos de los consumidores, puede ayudar a las entidades a identificar a los consumidores que están en capacidad de asumir mayor deuda y manejar productos de mayor complejidad, ofreciendo productos de crédito que se ajustan a las necesidades del consumidor.
“Además, la combinación de scores con variables de tendencia a la hora de colocar crédito es clave para poder identificar y predecir a aquellos consumidores que van a tener buen comportamiento luego de graduarse, apoyando de esta forma el recorrido de los consumidores y su graduación en el crédito”, enfatiza Virginia Olivella.