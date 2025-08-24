Migración Colombia estrena sede en Bogotá para atender creciente demanda de trámites

Migración Colombia culminó el traslado de la Dirección Regional Andina a su nueva sede, ubicada ahora en la Carrera 19 N° 92-65, en Bogotá.
Solo en el primer semestre de 2025 esta oficina atendió más de 380.000 trámites y solicitudes. Ahora cuenta con un espacio más amplio y mejor dotado para responder a la creciente demanda de servicios.
El cambio de sede se aceleró tras el sismo del pasado 8 de junio, que dejó en evidencia fallas estructurales en el antiguo edificio de la Calle 100. Además de reforzar la seguridad, la mudanza busca mejorar la atención a los usuarios, dado que la sede anterior ya no respondía a las necesidades actuales.
La decisión de trasladar la operación también responde a la necesidad de garantizar condiciones logísticas y de seguridad óptimas tanto para la comunidad usuaria como para los funcionarios de la entidad. La antigua infraestructura, además de presentar vulnerabilidades, resultaba insuficiente frente a la demanda de servicios.
La nueva sede de Migración Colombia
En la nueva sede se pueden gestionar los principales procedimientos migratorios del país, entre ellos:
• Expedición de cédula de extranjería.
• Certificados de movimientos migratorios.
• Permisos Temporales de Permanencia (PTP).
• Salvoconductos.
• Registro de visas.
La Regional Andina también tramita procesos de verificación de estatus migratorio, sanciones administrativas, expulsiones, deportaciones y otros procedimientos.
Nueva dirección y horarios de atención:
• Dirección: Carrera 19 N° 92-65, Bogotá D.C.
• Teléfono: +57 300 913 39 92
• Horario: lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.