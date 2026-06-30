Atención | Miguel Gómez Martínez será el ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, definió a Miguel Gómez Martínez como su nuevo ministro de Hacienda, una de las designaciones más esperadas dentro de la conformación del gabinete que acompañará su llegada a la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto.
Gómez Martínez llegará a una de las carteras más relevantes del Gobierno, con la responsabilidad de orientar la política fiscal, el manejo del presupuesto nacional, la estrategia de crecimiento económico y la relación con los mercados financieros durante el próximo periodo presidencial.
Trayectoria y cercanía con Abelardo de la Espriella
El nuevo jefe de la cartera económica cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y privado. Entre sus cargos anteriores se destacan su paso como congresista, presidente de Asocolflores, presidente de Bancóldex, embajador de Colombia en Francia y presidente de Fasecolda, entre otros.
A su vez, la llegada de Gómez Martínez también tiene un componente de cercanía académica con el presidente electo. Según reportes, fue profesor de De la Espriella en la Universidad Sergio Arboleda, relación que se habría fortalecido con los años.
Su perfil combina experiencia política, conocimiento del sector financiero y participación en gremios empresariales, elementos que serán clave para una administración que ha planteado cambios en materia económica y una nueva orientación de las políticas públicas.
El nombramiento de Gómez Martínez ocurre mientras el Gobierno entrante avanza en la definición de su equipo ministerial. La designación de Gómez Martínez se suma a la de Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior, otro de los primeros nombres confirmados para la nueva administración.
Desde Hacienda, uno de los principales desafíos será definir el rumbo de las finanzas públicas, con temas como el control del déficit fiscal, la sostenibilidad de la deuda, la confianza inversionista y las medidas para impulsar la actividad económica. El mercado estará atento a las primeras señales del nuevo equipo económico y a las prioridades que establezca para los primeros meses de gobierno.
Así, De la Espriella continúa armando el equipo que lo acompañará desde el 7 de agosto, fecha prevista para el inicio de su mandato presidencial.
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