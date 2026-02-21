A miles de contratistas del Estado no les habrían pagado todavía el sueldo de diciembre: trabajan en estas entidades

En los últimos meses se han evidenciado retrasos en los pagos de algunos contratistas del estado, como lo ha revelado Valora Analitik en su momento. Ahora, estas denuncias revivieron con una denuncia de la senadora Angélica Lozano.
De acuerdo con la legisladora, más de 6.133 contratistas por prestación de servicios del Estado continúan sin recibir el pago correspondiente a diciembre.
En un segundo corte documentado se registraron 3.810 casos adicionales, consolidando el total de personas afectadas.
De acuerdo con la información entregada, los casos se distribuyen en varias entidades del orden nacional. El mayor número se concentra en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con 947 contratistas sin pago, seguido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con 701 casos.
Otros sectores con retrasos en pagos
En el sector justicia se reportan 626 contratistas afectados, donde se señala falta de aprobación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También se registran 549 casos en la Unidad para las Víctimas (UARIV) y 442 en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), entidad que reporta dificultades anormales en el giro de recursos atribuibles a lineamientos de priorización de caja definidos por Hacienda para el cierre fiscal.
Asimismo, se identifican 360 contratistas bajo modalidad OPS en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sin pago de diciembre; 96 en el Instituto Nacional de Metrología —más del 80 % de sus contratistas—; y 89 en el Ministerio de Igualdad, que reconoce falta de giros y gestiones en curso sin fecha estimada de pago.
Según el comunicado, se trata de miles de personas que cumplieron sus obligaciones contractuales y pagaron seguridad social por adelantado. A la fecha, más de 50 días después de iniciado el año, continúan sin recibir sus honorarios.
La senadora solicitó al Ministerio de Hacienda y a las entidades involucradas informar públicamente las razones del retraso, el estado del PAC y la fecha cierta de pago, al advertir que la estabilidad económica de miles de familias no puede quedar en incertidumbre administrativa.