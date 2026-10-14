Millicom anuncia inversión de $8,5 billones en Colombia para los próximos cuatro años: frentes que contempla la estrategia

Tigo lanzó “Movistar ahora es Tigo”, junto con el anuncio de un plan de inversión de $8,5 billones para los próximos cuatro años.
Estos estarán destinados a ampliar y modernizar su infraestructura de telecomunicaciones, mejorar la conectividad de millones de colombianos y contribuir al desarrollo digital del país.
El nuevo plan se suma a los $4,5 billones destinados por Millicom a la adquisición de participaciones accionarias en Tigo y Movistar, lo que representa un total de $13 billones, entre adquisiciones e inversiones proyectadas.
La estrategia contempla inversiones en seis frentes: expansión y modernización de redes móviles, incluyendo el 5G; ampliación de las redes fijas y de fibra óptica; fortalecimiento de las redes de transmisión; evolución del núcleo (core) de red; digitalización y automatización de plataformas tecnológicas; y modernización de centros de datos e infraestructura crítica.
“Colombia es un mercado estratégico para Millicom y una pieza fundamental de nuestra visión de largo plazo en América Latina. Estamos presentes en el país desde hace dos décadas y hoy damos un paso importante para consolidar una compañía más fuerte, con mayor capacidad de inversión y con el mejor talento para acelerar nuestra transformación”, afirmó Marcelo Benitez, CEO de Millicom.
Por otra parte, la transición de Movistar ahora es Tigo será progresiva, con información y acompañamiento a los clientes de ambas compañías a través de los canales oficiales.
Entre otros detalles, en redes móviles, Tigo ejecutará más de 5.000 ampliaciones de capacidad y desplegará más de 1.100 nuevos sitios de cobertura, hasta alcanzar 11.500 sitios en 2028, de los cuales más de 4.000 ofrecerán tecnología 5G, ampliando la cobertura de 128 a 324 municipios.
En paralelo, la compañía continuará expandiendo y modernizando sus redes fijas y de fibra óptica, fortalecerá la infraestructura de transmisión y evolucionará el núcleo de sus redes para aumentar su capacidad, eficiencia y resiliencia.
La estrategia también contempla inversiones en digitalización, automatización y plataformas tecnológicas, así como en el desarrollo y modernización de centros de datos e infraestructura crítica.
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Adicionalmente, la nueva escala también fortalecerá la oferta de Tigo Business, que ya representa el 20 % de los ingresos por servicios de la compañía, aprovechando la presencia de Millicom en 12 países de América Latina.
La oferta incluye soluciones de nube, ciberseguridad, Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial y transformación digital.
A su vez, Tigo impulsará su Ruta de la Conectividad, una iniciativa orientada a ampliar la cobertura y modernizar las redes en distintas regiones de Colombia, con especial atención a territorios donde persisten desafíos de acceso, capacidad y calidad del servicio.
Entre los municipios prioritarios se encuentran Carmen del Darién, Riosucio y Medio Baudó, en Chocó; Providencia, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; San Andrés de Tumaco, en Nariño; y Paratebueno, en Cundinamarca.