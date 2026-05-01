No pagar la ARL a empleadas domésticas en Colombia puede generar una millonaria multa para empresas, pero también para pequeños empresarios y personas naturales.
El Ministerio de Trabajo ha sido enfático en señalar que cualquier falla en ese sentido es un riesgo para la protección de las trabajadoras, mecanismo que además se reforzó por cuenta de la reforma laboral aprobada.
Esa ley dispuso que las personas pueden también generar responsabilidades económicas en caso de no pagar la ARL a empleadas domésticas en Colombia, al tiempo que hay sanciones clave cuando hay retrasos o saldos en mora.
Los montos de multa por no pagar la ARL a empleadas domésticas en Colombia
Según la ley, el Ministerio del Trabajo tiene la potestad de imponer multas basadas en la Unidad de Valor Tributario (UVT), cuyo valor para 2026 se ha fijado en $52.374.
- Rango de la multa: Para empleadores que se clasifican como microempresas o personas naturales, la sanción por incumplimiento de normas de seguridad y salud puede ir desde 26 UVT hasta 500 UVT
- En pesos (2026): Esto equivale aproximadamente a un rango entre $1.361.000 y $26.187.000
La gravedad de la multa aumenta en la medida en que se detecta que no hubo afiliación inicial o si se reincide en la mora del pago.
Recuerda el Ministerio de Trabajo que el riesgo más crítico para el empleador se fija en la responsabilidad solidaria. Esto quiere decir que no pagar la ARL a empleadas domésticas en Colombia obliga al contratante a que, en caso de accidente de trabajo o desarrollo de una enfermedad laboral, a ser el responsable directo.
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En esos casos, el empleador debe pagar todas las facturas de hospitalización, cirugías, medicamentos y terapias, así como las respectivas indemnizaciones si hay incapacidades más prolongadas.