Millones de personas siguen reservando viajes para el Mundial: Esto ocurre cada vez que compran

El Mundial 2026 no solo está moviendo millones de personas entre Estados Unidos, México y Canadá. También está poniendo a prueba la infraestructura tecnológica que permite comprar tiquetes aéreos, reservar hoteles y adquirir entradas para los estadios en cuestión de segundos.
Según proyecciones de Expedia Group y PredictHQ, el torneo recibirá más de 1,2 millones de visitantes internacionales, alrededor de 6,5 millones de asistentes a los estadios y generará un gasto turístico superior a US$8.000 millones. Todo ese movimiento depende de plataformas digitales capaces de procesar millones de búsquedas, pagos y reservas al mismo tiempo.
En Colombia, la tendencia también se refleja en el interés por viajar al Mundial. Proyecciones elaboradas con datos de Migración Colombia y la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) estiman que entre 80.000 y 120.000 colombianos se desplazarán a las sedes del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.
Detrás de cada compra realizada desde un celular o un computador existe una cadena tecnológica que conecta operadores de telecomunicaciones, plataformas de reservas, bancos, centros de datos y sistemas de seguridad. Ese proceso ocurre en pocos segundos, aunque involucra múltiples validaciones para confirmar la disponibilidad del servicio y autorizar el pago.
Así funciona la tecnología detrás de las reservas para el Mundial 2026
Cuando un usuario compra un tiquete aéreo, reserva un hotel o adquiere una entrada para el Mundial, la solicitud viaja primero por las redes de telecomunicaciones hasta la plataforma donde se realiza la operación.
En ese momento, los sistemas verifican en tiempo real que el vuelo, la habitación o la boleta continúen disponibles. Paralelamente, la plataforma consulta con la entidad financiera para validar el pago, mientras herramientas de seguridad revisan la transacción para detectar posibles intentos de fraude. Toda esa información se procesa en centros de datos donde miles de servidores intercambian información entre aerolíneas, hoteles, bancos y plataformas digitales.
Luis Gabriel Castellanos, country manager de IFX Colombia, explicó que eventos como el Mundial muestran que la infraestructura digital se convirtió en un componente esencial para la economía del turismo. Según el directivo, cada búsqueda, reserva o pago activa una cadena de interacciones entre múltiples plataformas y sistemas distribuidos geográficamente.
Qué pasa cuando falla una reserva de viaje para el Mundial
Aunque para el usuario la compra parece sencilla, el proceso depende de que todos los sistemas respondan correctamente. Si alguno presenta una falla, pueden aparecer problemas como páginas que tardan en cargar, reservas que no se confirman, pagos rechazados o aplicaciones que dejan de responder.
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Para IFX, el Mundial es un ejemplo del crecimiento de la economía digital y de la dependencia que tienen hoy empresas y consumidores de plataformas conectadas en tiempo real. La disponibilidad de los servicios, la continuidad de la operación y la seguridad de las transacciones son factores clave para que millones de personas puedan planear sus viajes sin interrupciones.
Castellanos concluyó que garantizar la continuidad de estos sistemas dejó de ser una ventaja competitiva y pasó a convertirse en un requisito para cualquier organización que participe en el ecosistema digital, especialmente durante eventos de gran escala como la Copa Mundial de la FIFA 2026.