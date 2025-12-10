MinComercio expide decreto para integrar a la economía popular en zonas francas

En Colombia se expidió el Decreto 1317 de 2025, el cual le da facultades al Gobierno Nacional para integrar “de manera estructural” la economía popular en el régimen de zonas francas.
Según explicaron, la integración se dará a partir de dos transformaciones: la primera es la creación de las Zonas Francas Permanentes Especiales de Economía Popular, una que permite que las unidades productivas de la economía popular accedan a condiciones tributarias, logísticas y productivas.
La segunda transformación ocurre en las zonas francas del régimen general, donde operan los usuarios industriales y comerciales.
El decreto establece que estas zonas deberán vincular unidades productivas de la economía popular como proveedoras de bienes y servicios, creando encadenamientos productivos que fortalezcan la industria instalada, impulsen capacidades locales y extiendan los beneficios del régimen franco a la base productiva del país.
“El Gobierno del presidente Gustavo Petro adopta hoy una decisión fundamental: integrar la economía popular en el régimen franco mediante la creación de nuevas zonas diseñadas para sus unidades productivas y, al mismo tiempo, garantizar su participación en las zonas francas del régimen general. Esto abre caminos reales de formalización, crecimiento y competitividad para quienes sostienen la vida económica de nuestros territorios”, sostuvo Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo.
Asimismo, enfatizó que, con estas medidas, las unidades productivas de la economía popular podrán acceder a servicios especializados, plataformas logísticas, procesos de transformación productiva y estándares de calidad que incrementan su capacidad para producir, transformar y agregar valor.
Adicionalmente, resaltó que la formalización progresiva y el fortalecimiento empresarial que acompañarán estos procesos también mejorarán sus condiciones de acceso al crédito y al financiamiento, creando oportunidades de inversión, expansión y modernización productiva.
Por último, la ministra anunció que el Ministerio implementará programas de asistencia técnica y formación, en articulación con entidades nacionales, para fortalecer capacidades productivas, organizativas y comerciales.