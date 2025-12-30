Ministerio de Salud cambia acceso a medicamentos con nuevo control digital a las EPS

El Ministerio de Salud expidió la Circular 044 del 26 de diciembre de 2025, con la que refuerza el uso obligatorio de la plataforma Mipres para la prescripción y entrega de medicamentos ambulatorios financiados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Esta decisión busca reducir demoras y cerrar el paso a la no entrega de tratamientos. Dentro de los medicamentos ambulatorios están, por ejemplo, las medicinas para hipertensión, diabetes, dislipidemias, epilepsia, salud mental, EPOC, asma, anticoagulación, VIH, enfermedades autoinmunes, cáncer en manejo ambulatorio y todo lo que se trata en casa.
Con esta circular, el Gobierno deja claro que los medicamentos formulados por los médicos no requieren trámites adicionales ni autorizaciones extra, y que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) están obligadas a garantizar su entrega oportuna. La medida apunta directamente a uno de los principales cuellos de botella del sistema de salud: la fragmentación de la información y la falta de trazabilidad en el suministro de medicamentos.
La norma establece que toda prescripción ambulatoria financiada con UPC deberá realizarse exclusivamente a través de MIpres, eliminando la duplicación de órdenes médicas y fortaleciendo el control sobre el proceso completo, desde la fórmula hasta la entrega y la facturación
Más control y alertas tempranas
Uno de los cambios centrales es la implementación de trazabilidad total del ciclo de suministro, lo que permitirá al sistema identificar en tiempo real retrasos, entregas parciales o incumplimientos, y activar acciones correctivas antes de que se interrumpan los tratamientos de los pacientes.
Según el Ministerio, esta información interoperable y en línea facilitará la toma de decisiones y fortalecerá la vigilancia sobre EPS, IPS, gestores farmacéuticos y demás actores del sistema.
La circular también fija un periodo de transición, que incluye etapas de registro, capacitación e implementación progresiva, con el objetivo de que la adopción del sistema no afecte tratamientos en curso.
La medida, según la circular, será obligatoria a partir del 1 de junio de 2026, lo que significa que todos los actores tienen solo cinco meses para adaptarse.
La presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, Clemencia Mayorga, sostiene que ordenar la prescripción por Mipres no es suficiente si el sistema no cuenta con una infraestructura tecnológica robusta y una implementación preparada, pues sin esa capacidad la medida puede terminar convirtiéndose en un obstáculo para la atención médica y la prescripción de medicamentos.