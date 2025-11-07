Minor Hotels tendrá nuevo hotel en la puerta de entrada a la Antártida

El grupo hotelero, Minor Hotels, anunció la firma de un nuevo establecimiento Anantara que se desarrollará en Ushuaia, Argentina. Se trata del Anantara Ushuaia Patagonia Resort, que estará situado muy cerca del Parque Nacional Tierra del Fuego.
El nuevo complejo turístico frente al mar ofrecerá 60 lujosas habitaciones y suites, un amplio spa y centro de bienestar a nivel del mar, conceptos gastronómicos exclusivos e instalaciones para reuniones.
El contrato de gestión hotelera se firmó con Fideicomiso Urbanización Monte Susana, un grupo promotor argentino formado por socios con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, especializado en la creación de proyectos residenciales en la región de Ushuaia y Tierra del Fuego.
“Ushuaia, a menudo llamada el ‘fin del mundo’, es la puerta de entrada a la Antártida y un destino impresionante por derecho propio”, afirmó Dillip Rajakarier, director ejecutivo de Minor Hotels y director ejecutivo del grupo Minor International.
Entre las atracciones cercanas se incluyen estaciones de esquí de primera categoría, viajes en el emblemático Tren del Fin del Mundo, cruceros de lujo a puertos antárticos y sudamericanos, y la exploración del Parque Nacional Tierra del Fuego, un santuario de 70.000 hectáreas que alberga los últimos picos andinos de la Patagonia y espectaculares ecosistemas costeros.
“Anantara Ushuaia supone un gran paso en nuestra estrategia de crecimiento en América y el cumplimiento de una ambición que teníamos desde hace tiempo”, comentó Gonzalo Aguilar, director ejecutivo de Minor Hotels Europe & Americas.
Se estima que el hotel estará listo a principios de 2028.