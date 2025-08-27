El modelo de palma que combate el cambio climático

Impulsado por la urgencia climática y la necesidad de que las empresas avancen hacia la neutralidad en sus operaciones, el mercado global de créditos de carbono está en plena expansión. Sin embargo, no todos los proyectos ofrecen la misma solidez ni confianza para quienes buscan compensar su huella de manera verificable, con impacto real y evitando el greenwashing.
Inteia, empresa de soluciones tecnológicas para la descarbonización, junto con la empresa Energy Hand Made, marcan un hito global al desarrollar el primer proyecto en el mundo que genera créditos de carbono certificados a partir de palma cultivada de manera sostenible. Se trata de EcoPalma Petén, en Guatemala, un modelo pionero que no solo abre una oportunidad comercial tangible para compañías que apuestan por la neutralidad de carbono, sino que también establece un precedente para la industria agrícola y energética.
Entre 2017 y 2024, período de acreditación de este proyecto, se han producido más de 200.000 créditos de carbono certificados bajo el estándar PlanetAI Nature Space Standard (PNSS V2.5), con verificación independiente de Enviance Services Pvt. Ltd. Los resultados incluyen la conservación de 259 hectáreas de vegetación natural y la creación de más de 316 empleos formales directos, demostrando que sostenibilidad y rentabilidad pueden crecer de la mano.
Tecnología digital para medición precisa
Inteia desarrolla proyectos de carbono utilizando tecnología digital avanzada que garantiza la precisión requerida por estándares internacionales. El sistema incluye sensores LiDAR aerotransportados para mapeo territorial de alta resolución y la plataforma Carbonlytics, que utiliza inteligencia artificial para cuantificar carbono almacenado en biomasa y realizar monitoreo continuo del área del proyecto.
Esta infraestructura tecnológica permite documentar cada tonelada de CO2 capturada con trazabilidad completa, desde la medición inicial hasta la emisión del crédito certificado. De esta manera, las empresas obtienen acceso a datos verificables que respaldan sus reportes de sostenibilidad corporativa.
Ventaja competitiva del primer proyecto de palma
Ser el primer proyecto mundial en generar créditos de carbono de palma representa una ventaja competitiva significativa para las empresas que buscan diferenciarse en sus estrategias de compensación. Mientras otros créditos provienen de proyectos forestales convencionales, los créditos de palma sostenible de Inteia demuestran que sectores tradicionalmente asociados con impactos ambientales negativos pueden transformarse en soluciones climáticas verificables.
El proyecto ha probado durante siete años que la palma puede cultivarse manteniendo la conservación de ecosistemas naturales y generando beneficios socioeconómicos medibles, a través del cumplimiento de los ODS. Esta combinación ofrece a las empresas una narrativa sólida para comunicar sus compromisos de sostenibilidad.
Propuesta de valor
El enfoque de Inteia como desarrollador digital de proyectos de carbono combina expertise técnico, tecnología propietaria y cumplimiento de estándares internacionales para entregar soluciones de compensación que generan valor comercial verificable para las empresas.
La organización está replicando este modelo en otras regiones geográficas y tipos de cultivos, desarrollando un portafolio diversificado de créditos de carbono con la misma rigurosidad técnica. La capacidad de desarrollo digital permite escalar proyectos manteniendo estándares de calidad y verificación científica.
Al elegir créditos de carbono desarrollados por inteia, las empresas acceden a un respaldo único: certificaciones internacionales reconocidas, monitoreo tecnológico avanzado y trazabilidad completa de impactos adicionales en conservación y desarrollo comunitario.
Como desarrollador digital, Inteia acompaña a sus aliados de principio a fin, desde la medición de la huella de carbono hasta la implementación de estrategias de compensación alineadas con objetivos corporativos específicos.
Las compañías que quieran ser parte del primer proyecto mundial de créditos de carbono de palma, pueden contactar directamente a inteia para una evaluación personalizada y la estructuración de acuerdos de suministro de créditos certificados que respalden su compromiso con la sostenibilidad y la innovación.
