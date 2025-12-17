Moneycon, el único festival de finanzas de Latinoamérica vuelve con foco en educación, productividad e inversiones

Tras la exitosa primera edición del Moneycon este año, donde contaron con más de 5.000 asistentes y más de 80 expertos, el único festival de finanzas de Colombia y América Latina anuncia su próxima edición con más novedades y temas de coyuntura para tratar.
La fecha ya está establecida. Se realizará en Bogotá en la Universidad de los Andes el 17 y 18 de enero de 2026, organizado por Mis Propias Finanzas (MPF) y Páramo. Esta vez con cerca de 170 charlas, talleres y masterclass; más de 120 speakers, invitados y expertos; espacios de networking, gastronomía y entretenimiento en vivo.
Cabe resaltar que, para el próximo año, Valora Analitik volverá como medio aliado del evento.
En ese sentido, uno de los temas que más llama la atención del público en esta segunda edición está relacionado con charlas sobre inversiones en bolsa, acciones, ETF, bienes raíces, activos alternativos, criptomonedas, entre otros.
También el festival incorporará por primera vez una agenda dedicada a inteligencia artificial, respondiendo a la tendencia que está transformando el ecosistema financiero global.
Además, en el evento incluirán espacios “para enseñarle a los niños desde los 5 años a través del juego, manualidades y diferentes iniciativas a entender ciertos temas y quitarnos ese tabú de no hablar de la plata cuando estamos en casa. También a enseñarle a los papás para que les trasmitan el mensaje a sus hijos y romper con el con el círculo vicioso de la falta de educación”, señaló Carolina Pineda, cofundadora y CEO de Mis Propias Finanzas.
Finanzas personales, productividad e inversiones: las tres líneas de conocimiento
Moneycon tiene tres verticales de conocimiento: finanzas personales, productividad e inversiones, lo que hace que el evento se concentre y trate las temáticas en torno a esos focos.
Para eso, contará con expertos como Santiago García, CEO de Skandia; Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank; Andrés Guerrero, economista de los Andes; Pablo Jacobsen, coach de mentalidad y alto rendimiento; Saifedean Ammous, uno de los economistas más influyente de la actualidad, entre otros más.
En temas de finanzas personales van a tener varios speakers hablando de cómo organizarlas, cuáles son los errores que han cometido y que les han costado mucho dinero. “Al compartir eso la gente va a poder evitarlos”, comentó Pineda, quien a su vez agregó que también tendrán temas sobre cómo salir de deudas, estrategias claves para ahorrar y demás.
Para inversión hay diferentes categorías: inversiones en bolsa, los actores más relevantes del ecosistema, cómo hacer análisis fundamental, trading, invertir en acciones y diferentes plataformas a través de las cuales la gente puede empezar a invertir en la bolsa de valores.
Un adicional es sobre bienes y raíces: “Vamos a tener el eterno debate de si arriendo o comprar casa para vivir”. Como complemento estará Binance hablando de temas cripto y alternativos, ya que al ser algo de lo que no se habla mucho, las personas últimamente están despertando curiosidad, y el Moneycon será el espacio ideal para analizar las oportunidades y por medio de que entidades financieras se puede ingresar.
Por último, en productividad habrán invitados para hablar sobre la mentalidad y su afectación, considerando que es el primer paso para poder tener un cambio en la vida.
Moneycon reúne a todos los actores en un mismo lugar
Sin importar si son competidores directos o no. Grandes bancos, neobancos, fintechs, fondos de pensiones, fiduciarias, aseguradoras y entidades del gobierno compartirán espacio con un solo propósito: impulsar la educación financiera de una forma cercana y accesible para todos.
Uno de los valores del encuentro radica en lograr lo que normalmente se ve imposible: sentar a instituciones que compiten entre sí para conversar abiertamente sobre finanzas personales.
“Uno usualmente va al evento de Nubank, Bancolombia o Skandia; pero aquí están todos juntos porque lo que importa es que la gente aprenda”, explicó Juan Pablo Zuluaga, cofundador y CFO de Mis Propias Finanzas, quien también adicionó que el Banco de la República y el MVA aportarán educación financiera.
Y es que uno de los principales objetivos es desmontar los mitos que todavía permanecen en el imaginario colectivo: las finanzas son aburridas o complicadas, solo son para expertos, banqueros o personas con mucho dinero, invertir requiere conocimientos avanzados o grandes capitales.
El evento demuestra lo contrario: “Pocas veces uno va a ver la oportunidad de tener en un mismo lugar a todos los expertos del ecosistema financiero, mezclado además con hábitos, productividad, crecimiento personal. Creemos que es un fin de semana que le puede cambiar la vida a las personas”, concluyó Zuluaga.
Los interesados en asistir al festival, donde esperan recibir cerca de 6.000 personas, pueden adquirir desde ahora las entradas por medio de Ticketmaster, accediendo al enlace, mientras que para conocer más detalles del Moneycon y tener acceso a todos los speakers, pueden visitar la página web haciendo clic.