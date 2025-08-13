Impuestos en Colombia

A estos morosos en Bogotá los van a contactar por cuentas pendientes

La Secretaría de Hacienda informó que hay un número importante de morosos en Bogotá que deben ponerse al día.

bancos en Colombia
Foto: tomada del Banco de la República en Flickr

La Secretaría de Hacienda dio a conocer nuevas acciones contra 1.807 morosos en Bogotá que no realizaron el pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA), régimen común, correspondiente al segundo bimestre de 2025.

Dijo la entidad que se va a contactar también a 4.052 contribuyentes que se acogieron al pago por cuotas del predial y que no cancelaron la primera cuota en la fecha establecida.

Las notificaciones para estos morosos en Bogotá se enviarán a través de correo electrónico, correspondencia física y mensajes de WhatsApp.

TransUnion y moroso en Bogotá
TransUnion: Bajan tasas de morosidad y mejora calificación de deudores en Colombia. Foto: tomada de Freepik

¿Qué pueden hacer los morosos en Bogotá?

  • Ingresar al botón ‘Pagos Bogotá’ para pagar en línea o generar la factura para para pago presencial en las entidades autorizadas para el recaudo
  • Utilizar el nuevo asistente virtual NovhA, disponible las 24 horas en el número de WhatsApp 305 797 8608

Este compromiso aplica para las personas naturales o jurídicas que, en el año gravable 2024, hayan reportado un impuesto a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $16.583.092.

Los morosos en Bogotá que se acogieron al SPAC, a través de la declaración presentada el pasado 9 de mayo, accedieron al beneficio de pagar su obligación tributaria en cuatro cuotas iguales, sin intereses.

morosos en Bogotá
Morosidad en tarjetas de crédito en Colombia . Foto: Freepik

“Sin embargo, el incumplimiento en las fechas establecidas puede generar la pérdida de este beneficio”, agregó la Secretaría de Hacienda a través de un comunicado de prensa.

