A estos morosos en Bogotá los van a contactar por cuentas pendientes

La Secretaría de Hacienda dio a conocer nuevas acciones contra 1.807 morosos en Bogotá que no realizaron el pago del impuesto de Industria y Comercio (ICA), régimen común, correspondiente al segundo bimestre de 2025.
Dijo la entidad que se va a contactar también a 4.052 contribuyentes que se acogieron al pago por cuotas del predial y que no cancelaron la primera cuota en la fecha establecida.
Las notificaciones para estos morosos en Bogotá se enviarán a través de correo electrónico, correspondencia física y mensajes de WhatsApp.
¿Qué pueden hacer los morosos en Bogotá?
- Ingresar al botón ‘Pagos Bogotá’ para pagar en línea o generar la factura para para pago presencial en las entidades autorizadas para el recaudo
- Utilizar el nuevo asistente virtual NovhA, disponible las 24 horas en el número de WhatsApp 305 797 8608
Este compromiso aplica para las personas naturales o jurídicas que, en el año gravable 2024, hayan reportado un impuesto a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $16.583.092.
Los morosos en Bogotá que se acogieron al SPAC, a través de la declaración presentada el pasado 9 de mayo, accedieron al beneficio de pagar su obligación tributaria en cuatro cuotas iguales, sin intereses.
“Sin embargo, el incumplimiento en las fechas establecidas puede generar la pérdida de este beneficio”, agregó la Secretaría de Hacienda a través de un comunicado de prensa.