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Volumen de operaciones en bolsa colombiana cayó 36 % en jornada negativa

MSCI Colcap hoy cae 0,21 % en jornada con menor volumen en Colombia

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Volumen de operaciones en bolsa colombiana cayó 36 % en jornada negativa
MSCI Colcap hoy cae 0,21 % en jornada con menor volumen en Colombia

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El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) cerró la jornada del 21 de abril de 2026 en 2.282,09 puntos, registrando una variación negativa de 0,21 %.

A pesar del leve retroceso, el mercado accionario colombiano mantiene un comportamiento positivo en lo corrido del año, con una valorización acumulada de 10,35 % (YTD).

Niveles técnicos del mercado

Desde el análisis técnico, el índice conserva una tendencia alcista en el corto plazo (diaria).

Para este marco temporal, los niveles clave se ubican en:

  • Soporte: 2.260 puntos
  • Resistencia: 2.370 puntos

Fuerte caída en el volumen negociado

Al cierre de la jornada, el mercado accionario colombiano registró un volumen de operaciones de $114.835 millones, lo que representó una caída de 36,20 % frente a la sesión anterior, cuando se negociaron $180.028 millones.

Acciones más negociadas del día

Los títulos con mayor volumen durante la jornada fueron:

  • Ecopetrol: +3,90 % (con $55.036 millones)
  • Grupo Cibest preferencial (PFCibest): -0,97 % (con $14.848 millones)
  • Grupo Energía Bogotá (GEB): -0,32 % (con $7.171 millones)

Mayores caídas de la jornada

En una sesión negativa para el índice, estas fueron las acciones con peor desempeño:

  • Banco de Occidente (Occidente): -4,31 %
  • Mineros: -2,86 %
  • Grupo Aval preferencial (PFAval): -2,33 %

Acción con mejor desempeño

Por el lado positivo, los títulos de Ecopetrol se destacaron como los de mayor valorización del día, con un avance de 3,90 %.

Acciones bajo seguimiento técnico

El análisis incluyó títulos como Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcreto, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei y Terpel, además del MSCI Colcap.

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Tags: BVC Colombia, Noticias Valora Analitik
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