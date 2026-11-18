El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia finaliza la jornada del 17 de noviembre de 2026 en 2.399,23 puntos registrando una variación negativa de – 2,17 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 16,02 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene un desplazamiento bajista. La primera zona de soporte estaría en los 2.420 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría configurado en los 2.550 puntos.
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Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $161.146 millones, mostrando una variación positiva de 8,60 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $148.358 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 3,71 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $54.102 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 2,43 %) que negoció $39.923 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 3,53 %) que transó un monto de $15.826 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, las acciones de Cementos Argos preferencial (PFCemargos) que retroceden – 8,54 %.
- En la segunda casilla, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) que cae – 6,36 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Aval preferencial (PFAval) que bajaron – 5,80 %.
Las acciones de Davivienda preferencial (PFDavvnda) suben 1,40 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de NVIDIA Corporation (NVDACO) caen 4,25 % y marcan un volumen de operaciones de $7.511 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap.