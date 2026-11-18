Desde la consolidación de los negocios fiduciarios del Grupo Aval en lo que hoy es Aval Asset Management (marca que agrupa la fiduciaria y la comisionista de bolsa del Grupo Aval), la firma avanza en su posicionamiento en el mercado de capitales colombiano, con el objetivo de facilitar la llegada de nuevos inversionistas.
En esa estrategia, esta filial del mayor conglomerado financiero del país prepara una actualización de sus canales digitales y avanza en el proceso para asumir la administración del ETF iColcap, dos movimientos con los que busca ampliar su oferta de servicios y fortalecer su participación en el mercado de capitales.
Alejandro Gómez, presidente de Aval Asset Management, reveló a Valora Analitik que la compañía lanzará una nueva aplicación y un portal transaccional antes de finalizar 2026.
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Las plataformas buscan integrar en un mismo entorno la consulta de productos y la realización de operaciones, con el propósito de facilitar el acceso de los clientes a distintas alternativas de inversión.
“Va a hacer que el cliente esté más cercano, pueda ver todo en un solo lugar, pueda hacer sus transacciones”, explicó Gómez y señaló que la iniciativa apunta a reducir las barreras de acceso al mercado de capitales y facilitar la interacción de los inversionistas con los productos de la firma.
Aval asumirá la administración del ETF iColcap
Aval Asset Management se prepara para asumir la administración del iColcap, uno de los dos fondos bursátiles (ETF) que operan en el mercado colombiano y que
Gómez explicó que la compañía obtuvo ese espacio mediante un proceso abierto y que ya trabaja con los equipos tecnológicos, operativos y administrativos para concretar la transición. La expectativa es que el cambio se materialice durante el primer semestre de 2027.
“Son $10 billones lo que vale ese ETF”, señaló el ejecutivo, al dimensionar el tamaño del instrumento que pasaría a estar bajo la administración de la compañía.
La operación se enmarca en la apuesta de Aval Asset Management por fortalecer su negocio de gestión de activos y ampliar su participación en el mercado de capitales.
Gómez destacó que la estrategia incluye el desarrollo de alternativas propias y alianzas con gestores internacionales, entre ellas la que mantiene con BlackRock, con la cual vienen lanzando fondos de inversión colectiva para distintos perfiles.
Tamaño de la industria fiduciaria
De acuerdo con Gómez, quien también presiden el Consejo Directivo de Asofiduciarias, la industria registra activos bajo administración superiores a $1.200 billones, mientras que los fondos de inversión colectiva superan los $130 billones y presentan crecimientos por encima del 14 %.
El ejecutivo atribuyó parte de esta dinámica al interés de los inversionistas por obtener rendimientos en un entorno de tasas de interés que ha favorecido la búsqueda de alternativas de inversión. También mencionó las expectativas alrededor de sectores como vivienda e infraestructura.
En el caso de los fondos de inversión colectiva, Gómez señaló que la industria cuenta con cerca de 140 vehículos de distintas características, desde fondos monetarios hasta alternativas diversificadas. Solamente en Aval Asset Management, agregó, una persona puede ingresar a un fondo con una inversión desde $30.000.
El ejecutivo también identificó la educación financiera como uno de los retos del sector para ampliar la participación de personas naturales. A su juicio, la industria debe simplificar el lenguaje con el que explica sus productos y aprovechar las herramientas digitales para facilitar el acceso a la inversión.
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