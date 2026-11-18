Grupo Argos avanza en la ejecución de su programa ACE 1.0 con la adjudicación de una nueva oferta de readquisición de acciones por alrededor de $150.000 millones, realizada a través del mecanismo independiente de la Bolsa de Colombia bajo la modalidad de construcción de libro de ofertas o book building.
Como resultado del proceso, la Comisión de Readquisición designada por la Junta Directiva de la compañía determinó un precio de corte de $21.000 por acción ordinaria, que permitirá adjudicar 5.258.337 acciones por un monto de $110.425 millones, y de $16.480 por acción preferencial, que permitirá readquirir 2.350.980 acciones por $38.744 millones.
En conjunto, la operación permitirá readquirir más de 7,6 millones de acciones por $149.200 millones.
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La decisión responde a los criterios de asignación eficiente y disciplinada de capital establecidos por Grupo Argos para la ejecución de ACE 1.0, priorizando la readquisición de acciones cuando representa una alternativa atractiva de retorno frente al costo de capital y a otros usos potenciales de los recursos.
Con esta operación, la ejecución acumulada del programa alcanza cerca de $300.000 millones, equivalentes al 60 % de la meta de readquisiciones definida para la primera fase de ACE 1.0.
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Detalles de la recompra de acciones de Grupo Argos
Felipe Aristizábal, vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Grupo Argos, indicó que la premisa de ACE «es asignar capital únicamente cuando encontramos oportunidades capaces de generar retornos atractivos para nuestros accionistas».
«Esta segunda oferta nos permite acelerar de manera significativa el programa de readquisiciones, manteniendo la disciplina de precio, avanzando en la meta de recompras y demostrando que contamos con la flexibilidad financiera y los mecanismos para capturar valor cuando las condiciones de mercado lo permiten. Continuaremos evaluando las alternativas de inversión que ofrezcan el mayor potencial de creación de valor», agregó.
Esta readquisición representa un nuevo avance de ACE 1.0 en su objetivo de acelerar la generación, captura y transferencia de valor de Grupo Argos y contribuir a que el precio de mercado de la compañía converja hacia su valor fundamental, destacó el holding de infraestructura.
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