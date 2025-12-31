Mujeres en Colombia se podrán pensionar más rápido desde el 2026: este es el beneficio que aplicarán

La reforma que todavía estudia la Corte Constitucional al sistema pensional colombiano mantiene una modificación sustancial y cuya aplicación se dará únicamente para las mujeres en Colombia.
De acuerdo con este apartado de la ley avalada, la modificación empieza a aplicarse desde el 1 de enero del año entrante.
Este cambio para la pensión de las mujeres en Colombia se mantiene a pesar de la revisión que hace el alto tribunal teniendo en cuenta que el cambio lo solicitó en su momento la misma Corte Constitucional.
El beneficio tiene en cuenta la reducción del número de semanas obligatorias que deben alcanzar las mujeres para poder acceder a la mesada por vejez.
Con esto de base, en el 2026 las mujeres del país no deberán haber certificado 1.300 semanas sino 1.250 semanas para cumplir con el requisito de tiempo.
¿Qué tanto bajará el número de semana para pensionarse de las mujeres en Colombia?
En el marco de sus primeros pronunciamientos sobre el futuro de la reforma pensional, la Corte Constitucional aseguró que este apartado debía seguir aplicando, al igual que la ventana para trasladarse de fondo.
“Colpensiones seguirá trabajando en favor de los derechos de la mujer, que ha dedicado gran parte de su vida al cuidado de sus familias y al desarrollo del país, por lo que merecen un sistema pensional más justo y equitativo”, dijo el presidente de Colpensiones sobre lo que viene para estas cotizantes.
La reducción del número de semanas que deben cotizar las mujeres en Colombia se va a dar, año a año, hasta llegar a las 1.000 semanas en 2036.
- 2026: 1.250
- 2027: 1.225
- 2028: 1.200
- 2029: 1.175
- 2030: 1.150
- 2031: 1.125
- 2032: 1.100
- 2033: 1.075
- 2034: 1.050
- 2035: 1.025
- 2036: 1.000
Será Colpensiones la entidad encargada de que las beneficiadas con el cambio tengan el número de semanas correctas y, con base en este punto, fijar el nivel de la mesada salarial.