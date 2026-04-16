Mujeres en Colombia van a pensionarse con este número de semanas en 2026

Las mujeres en Colombia verán una serie de modificaciones muy importantes para los requisitos que establecen el recibir una mesada por jubilación.
Las modificaciones, a pesar de estar en revisión en la Corte Constitucional, aplican en algunos puntos de la reforma que ya pasó por el Congreso de la República, hace ya poco más de un año.
Con esto, la ley que sí aplica es la reducción de las semanas de cotización en la pensión de las mujeres en Colombia, proceso que se tomará los próximos 10 años.
El recorte de este requisito se dará de manera gradual desde este año, para llegar a la cifra de 1.000 semanas. Dado esto, el ajuste en 2026 supone un recorte de 25 semanas.
Más detalles sobre los cambios en los tiempos de cotización de pensión de las mujeres en Colombia
De esta manera, para las trabajadoras que se encuentran cotizando en Colpensiones, el requisito del tiempo pasa a ser de 1.250 semanas, situación que cambia cuando se trata del régimen individual.
Para ese caso, como puede una persona jubilarse con 1.150 semanas cotizadas, las mujeres en Colombia dentro de ese régimen podrán acceder a la jubilación habiendo cotizado 1.125 semanas.
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Pendiente también estas estas trabajadoras a que se regule el beneficio de bono de tiempo, de 50 semanas por cada hijo tenido (y hasta por tres), para que se recorten hasta un total de 150 semanas, como medida de enfoque de género y las dificultades que tuvieron, en algún momento, las mujeres que fueron madres.