Asofondos alista demanda a decreto del gobierno Petro sobre límites a inversiones extranjeras de pensiones

Asofondos, el gremio que agrupa a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, salió a rechazar el Decreto 0369, que restringe las inversiones en activos del exterior que realizan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Los ahorros pensionales de los colombianos son administrados por las AFP, que los invierten en distintos activos financieros con el objetivo de generar rendimientos y preservar su valor frente a fenómenos como la inflación. Bajo el argumento de que una porción significativa de ese capital se destinaba a activos en el exterior en lugar de financiar proyectos productivos en el país, el Gobierno expidió el Decreto 0369.
Pero Asofondos dice que las AFP invierten en todo “lo que se puede en Colombia”, pero no hay una mayor inversión en lo local por la ausencia de proyectos “idóneos, seguros y rentables” que ofrezcan mejores riesgo-retorno para sus ahorros.
“Las limitaciones actuales responden principalmente a la escasez de proyectos estructurados adecuadamente, a condiciones de confianza necesarias para su desarrollo y a las altas tasas de interés que el Gobierno paga, debido al desorden fiscal, el cual representa un alto costo de oportunidad para cualquier inversionista”, señaló el presidente del gremio, Andrés Velasco.
Según el gremio, la norma golpea un principio fundamental en la gestión del ahorro pensional: la diversificación. « A un trabajador colombiano le costará más acumular el capital suficiente para comprar una renta vitalicia y hacerse una pensión y quienes alcancen estas metas tendrían pensiones más bajas, lo que va en su detrimento», señaló Asofondos en un comunicado.
Asofondos ha manifestado su disposición a financiar un banco de proyectos nacionales, pero bajo la condición de que estos cumplan los estándares de riesgo exigidos por cada uno de los multifondos. Según conoció este medio, hay $270 billones invertidos en Colombia, de los cuales $190 billones son en deuda pública.
¿Menos pensión para los colombianos?
Las AFP invierten en el exterior precisamente porque allí encuentran mejores combinaciones de riesgo y retorno que las disponibles en Colombia. Si se les obliga a invertir más en activos locales , según sustentan, los portafolios generarían menos rendimientos.
Como el monto final de la pensión depende directamente de cuánto creció el ahorro acumulado durante toda la vida laboral del afiliado, menos rendimiento equivale a menos plata al momento de pensionarse.
Por otro lado, la renta vitalicia es una de las modalidades para recibir la pensión: básicamente el afiliado le entrega su capital acumulado a una aseguradora, y esta le paga una mesada mensual de por vida.
El valor de esa mesada depende del capital que el afiliado logró acumular. Si ese capital es menor por los bajos rendimientos, tiene dos consecuencias, o no alcanza el umbral mínimo para comprar una renta vitalicia y simplemente no se puede pensionar bajo esa modalidad, o sí la compra, pero la mesada mensual que recibe es más baja.
¿Qué sigue?: Posibles choques jurídicos y acciones judiciales
El decreto ordena a las administradoras presentar ante la Superintendencia Financiera, en un plazo de seis meses, un plan de ajuste para implementar gradualmente el nuevo límite de inversión. Ese plan deberá contemplar que la totalidad del flujo de nuevas cotizaciones se destine a activos nacionales hasta alcanzar el tope definido.
Asofondos también alertó sobre posibles inconsistencias de la norma frente a la Ley 100 y otras disposiciones del régimen de inversiones vigente. Un escenario adicional de incertidumbre: si la Corte Constitucional declara exequible la Ley 2381 de 2024 en materia de inversiones, el decreto tendría que ser revisado.
El gremio anunció que solicitará aclaraciones a las autoridades y que, en paralelo, evalúa interponer acciones judiciales para proteger el ahorro pensional, sumándose a recursos ya presentados por otros ciudadanos.
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