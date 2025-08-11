La millonaria multa que deberán pagar los viajeros a Estados Unidos si cometen este error con el equipaje

Entre el top de los países que más visitan los colombianos está Estados Unidos; sin embargo, es importante tener en cuenta algunos aspectos para que el viaje no resulte mal o con gastos extras.
Una de las cosas que debe tener claras el turista es que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) impone multas que pueden alcanzar hasta US$12.900 a los pasajeros; aplica tanto para estadounidenses como extranjeros que incumplan con una serie de procedimientos durante la inspección del equipaje.
Esta medida aplica incluso cuando no existe contacto físico y forma parte de las políticas vigentes para garantizar la seguridad aeroportuaria.
Además, la TSA ha intensificado la difusión de información sobre las consecuencias legales y económicas de obstruir los procesos de control, tanto en la inspección de equipaje de mano como en las revisiones aleatorias de dispositivos electrónicos.
¿Por qué lo podrían multar?
La TSA establece que las sanciones por ‘interferencia no física’ aplican en aquellos casos en los que el viajero, sin ejercer contacto físico, impide el correcto desarrollo del proceso de revisión del equipaje. Dependiendo de la falta, las multas pueden oscilar entre US$2.570 y US$12.900.
Así las cosas, las acciones que pueden clasificarse como interferencias no físicas y considerarse una infracción, son:
- Negarse a adoptar la postura requerida durante la inspección corporal o el escaneo.
- Obtener imágenes o grabaciones en zonas de revisión cuando esto impida el trabajo del personal autorizado.
- Rechazar la inspección de dispositivos electrónicos como computadoras portátiles, tabletas o teléfonos.
- Obstaculizar el paso de otros pasajeros en las áreas de control de seguridad.
Por otro lado, y de acuerdo con la página oficial de la TSA, las sanciones impuestas a un viajero se determinan tras la evaluación del caso, conforme a las normativas de la sección TSA – Civil Enforcement.
Según el nivel de gravedad, las multas pueden ser:
- Interferencia no física: entre US$2.570 y US$12.900.
- Agresión al personal de la TSA sin lesión: hasta US$12.900.
- Agresión con lesiones: desde US$12.900 hasta US$17.062.
Debido a que los controles aeroportuarios son obligatorios en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, la TSA recomienda a los viajeros seguir todas las instrucciones del personal de segurida y preparar con antelación los dispositivos electrónicos para su revisión.
Además, de evitar el uso de cámaras o teléfonos en zonas restringidas y mantener la postura requerida durante el escaneo.