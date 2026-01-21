Multinacional anuncia más de 400 vacantes para Bogotá, Cali y Barranquilla; estos son los cargos

Sodexo, la compañía multinacional especializada en servicios de alimentación en sitio y gestión y mantenimiento de instalaciones e infraestructura, anuncia la apertura de procesos de vinculación para cubrir 420 puestos de trabajo a nivel nacional, para iniciar labores de manera inmediata.
Las vacantes disponibles son para trabajar en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla para cargos como: coordinadores de servicios generales, profesionales de mantenimiento y toderos, entre otros, con sueldos que superan el salario mínimo, además de las prestaciones legales.
Desde la multinacional explicaron que le apuntan a que las personas que ingresen logren desarrollarse profesionalmente con un plan carrera.
Destacado: ¿Cómo enviar plata de Colombia a Venezuela?: Así lo puede hacer de manera sencilla
“Con casi 10.000 empleados a nivel nacional, Sodexo Colombia se destaca por ser una compañía que brinda oportunidad laboral a un amplio número de trabajadores, ofreciendo la posibilidad de desarrollar desde labores básicas, técnicas y profesionales”, indicó Alejandro Scelzi, presidente de Sodexo Colombia.
Así las cosas, para aplicar a las vacantes disponibles, los interesados deben ingresar por medio del enlace y aplicar a la convocatoria. También pueden enviar sus hojas de vida al correo: [email protected].