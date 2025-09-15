Natura anunció este lunes que llegó a un acuerdo vinculante para vender las operaciones de la marca Avon en países de Centroamérica por US$1, más un pago de US$22 millones.
Las operaciones de Avon en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador y República Dominicana -agrupadas bajo el nombre Avon Card- serían vendidas al Grupo PDC, una empresa de bienes de consumo con presencia en Centroamérica y Perú.
En un informe de Reuters se aclara que los US$22 millones corresponden a una cuenta por cobrar de Avon Guatemala a la subsidiaria de propiedad absoluta de Natura en México.
En cuanto a la desinversión de los negocios fusionados en Avon International, Natura declaró que el activo permanece «reservado para la venta y que la compañía continúa explorando alternativas estratégicas para él”.
Vale recordar que los negocios de Avon International abarcan las operaciones de la marca fuera de Latinoamérica.
La compañía dijo que la venta de Avon Card «apoyará los esfuerzos de Natura para optimizar sus operaciones y simplificar su negocio, además de posicionarla para continuar enfocándose en la integración de Natura y Avon en América Latina».
Así ha sido la historia de Avon en Natura
Avon pasó a ser parte del grupo Natura &Co en enero de 2020, cuando se completó oficialmente la fusión entre ambas compañías.
El acuerdo de adquisición se anunció en mayo de 2019, y tras recibir las aprobaciones regulatorias necesarias, se cerró a comienzos de 2020.
En ese entonces el valor empresarial de Avon era de aproximadamente US$3.700 millones.
Desde entonces, la firma opera como una de las marcas del conglomerado brasileño Natura &Co, junto con Natura. Previamente, también eran parte del holding las marcas The Body Shop y Aesop, ambas vendidas en 2023.
Según el más reciente reporte de resultados, Natura cerró el segundo trimestre de 2025 con una utilidad neta de BRL 445 millones (US$83,7 millones) en Latinoamérica.
Al incluir las operaciones de Avon fuera de Latinoamérica, ahora clasificadas en los estados financieros como activos mantenidos para la venta, la utilidad neta fue de BRL 195 millones (US$36 millones).
En ese entonces, la compañía afirmó que ese resultado reflejaba “la fortaleza de la marca Natura en los mercados latinoamericanos, los avances en la optimización corporativa de la empresa y la integración continua de las marcas dos marcas en la región —conocida como Ola 2—, cuya finalización está prevista para finales de año”.
