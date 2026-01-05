Nequi tendrá cambios en manejo de dinero durante este 2026 que impactará finanzas de los usuarios

Desde su lanzamiento, Nequi se ha consolidado como una de las plataformas financieras digitales con mayor crecimiento en Colombia. Su modelo de banca digital, enfocado en la simplicidad, la inclusión y la facilidad de uso, le ha permitido captar a millones de usuarios en todo el país. El aumento sostenido en el número de descargas, así como la diversificación de sus productos y servicios, han posicionado a la aplicación como una de las más utilizadas por los colombianos para realizar transacciones cotidianas, administrar recursos y acceder a soluciones financieras sin necesidad de acudir a una oficina física.
Este crecimiento no solo se ha reflejado en su base de usuarios, sino también en sus resultados financieros. De acuerdo con los reportes correspondientes al tercer corte del trimestre de 2025, Nequi informó ganancias por primera vez desde su creación. Este resultado estuvo asociado, principalmente, al fortalecimiento de sus estrategias de monetización y a la ampliación de su portafolio, que hoy incluye productos como créditos, tarjetas y otros servicios financieros que han incrementado su participación en el mercado.
Sin embargo, de cara a 2026, Nequi tendrá una serie de modificaciones relevantes que impactarán directamente a sus usuarios, especialmente en lo relacionado con los topes de manejo de dinero y la aplicación del 4×1.000. Estos cambios se dan en un contexto de actualización normativa y tributaria, en el que el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) juega un papel clave. Para el nuevo año, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fijó el valor de la UVT en $52.374, cifra que sirve como referencia para establecer límites y exenciones.
¿Cómo será el cambio en el manejo de los topes de dinero en Nequi?
En este escenario, uno de los ajustes más relevantes tiene que ver con la diferencia entre las cuentas de bajo monto y las cuentas de ahorros dentro de la plataforma. Cuando un usuario supera los topes establecidos para una cuenta de bajo monto, Nequi exige la conversión a una cuenta de ahorros. Esta modificación no solo amplía las posibilidades de uso, sino que también cambia las condiciones frente al cobro del 4×1.000. En el caso de las cuentas de ahorros, los usuarios podrán realizar movimientos de dinero de hasta $18.330.000 que estarán exentos de este gravamen, siempre y cuando hayan marcado la cuenta como exenta ante la entidad correspondiente. De no hacerlo, las transacciones estarán sujetas al cobro del impuesto.
Por el contrario, si el usuario no ha superado los límites y su cuenta continúa siendo de bajo monto, los movimientos exentos del 4×1.000 tendrán un tope máximo de $3.404.000. Esto implica que cualquier transacción que exceda esta cifra estará sujeta al gravamen, lo que hace necesario que los usuarios revisen con atención el tipo de cuenta que manejan y el volumen de sus operaciones.
Adicionalmente, Nequi estableció un límite mensual para las cuentas de bajo monto. Durante 2026, el tope máximo que se podrá mover mes a mes será de $11.024.727. Una vez se alcance esta cifra, la cuenta no podrá recibir más dinero hasta que el usuario realice el proceso de apertura de una cuenta de ahorros dentro de la plataforma. Este paso resulta obligatorio para quienes manejan mayores flujos de dinero y buscan evitar restricciones operativas.
Estos cambios obligan a los usuarios a planificar con mayor cuidado el manejo de sus recursos y a evaluar si su perfil financiero se ajusta a una cuenta de bajo monto o si, por el contrario, resulta más conveniente migrar a una cuenta de ahorros. La decisión no solo tiene implicaciones en los topes de movimiento, sino también en la aplicación de impuestos y en la flexibilidad para realizar transacciones.