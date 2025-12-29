Nequi espera lograr mayor crecimiento en créditos durante 2026, tras positivo desempeño en 2025

Desde hace un tiempo, Nequi, la billetera digital de Bancolombia (parte de Grupo Cibest), viene teniendo noticias positivas, las cuales le permiten perfilarse para 2026. Por un lado, al corte del tercer trimestre de 2025, la fintech reportó ganancias por primera vez.
Ese punto de equilibrio se anunció tras la publicación de resultados correspondientes al tercer trimestres de este año y respondió a mejores niveles de monetización de opciones como el crédito y tarjetas, en los que viene consolidando su presencia.
Su llegada a punto de equilibrio se dio antes de los esperado. La expectativa era lograr utilidades en los primeros meses del próximo año. Sin embargo, con la meta cumplida antes de tiempo, se anunció recientemente que en la segunda mitad de 2026 Nequi se separará de Bancolombia y operará como compañía financiamiento independiente.
Como parte esta evolución, la compañía tiene en la mira priorizar el desembolso de créditos como una de sus apuestas estratégicas para el próximo año, tras los buenos resultados de 2025.
¿Cómo le fue al crédito a Nequi en 2025?
Con corte a septiembre de este año, la plataforma desembolsó más de 590.000 créditos, que consolidaron un monto superior a $1,3 billones, lo que demuestra el interés por acceso a opciones de financiación y la capacidad de la plataforma para atender esta demanda.
Además, Nequi indicó que en diciembre habilitó una oferta de créditos preaprobados por más de 8,2 billones, disponible para más de dos millones de clientes. En los últimos meses, el ticket promedio de los desembolsos fue de $2,4 millones, un monto alineado con necesidades y capacidad de pago de cada usuario.
La plataforma resaltó también que el 68 % de quienes accedieron a estos créditos tenía baja o nula experiencia crediticia.
“Estos resultados nos confirma que el crédito, cuando se diseña desde las personas, sí funciona como palanca de progreso. De cara a 2026, el crédito seguirá siendo una apuesta clave para Nequi, como una herramienta para acompañar a más personas en sus proyectos y en su bienestar financiero para que continúen manejando la plata a su ritmo”, afirmó Andrés Vásquez, CEO de Nequi.
“Vemos el 2026 con mucha emoción y anhelo de seguir aportando a la inclusión financiera y el progreso de las personas y los negocios”, añadió.