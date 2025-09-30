Las producciones que llegan a Netflix Colombia en octubre

La plataforma de streaming Netflix, una de las más populares de los últimos años, anunció cuáles serán las producciones que estarán disponibles en Colombia en octubre de 2025.
Es importante mencionar que los contenidos de la plataforma varían según la región y también pueden cambiar en el tiempo. Los planes disponibles varían entre los $18.900 y los $44.900, dependiendo del plan.
Lo que llega en octubre
Series
¿Es pastel? Halloween – 8 de octubre
La diplomática, temporada 3 – 16 de octubre
Nadie quiere esto, temporada 2 – 23 de octubre
Películas
Steve – 3 de octubre
La mujer del camarote 10 – 10 de octubre
Documentales y especiales
La vecina perfecta – 17 de octubre
Aileen: la reina de las asesinas en serie – 30 de octubre
Eventos en vivo
WWE Crown Jewel: 2025 – 11 de octubre
Niñez y familia
Los cretinos – 17 de octubre
Contenido coreano
El genio y los deseos – 3 de octubre