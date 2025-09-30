Estilo de vida

Las producciones que llegan a Netflix Colombia en octubre

Los contenidos de la plataforma varían según la región y también pueden cambiar en el tiempo.

Por: -
Netflix
Netflix. Imagen: freemalaysiatoday.

La plataforma de streaming Netflix, una de las más populares de los últimos años, anunció cuáles serán las producciones que estarán disponibles en Colombia en octubre de 2025.

Es importante mencionar que los contenidos de la plataforma varían según la región y también pueden cambiar en el tiempo. Los planes disponibles varían entre los $18.900 y los $44.900, dependiendo del plan.

Lo que llega en octubre

Series

¿Es pastel? Halloween – 8 de octubre

La diplomática, temporada 3 – 16 de octubre

Nadie quiere esto, temporada 2 – 23 de octubre

Películas

Steve – 3 de octubre

La mujer del camarote 10 – 10 de octubre

Esto vale Netflix mensualmente para compartir su cuenta.
Netflix pondrá varias producciones a dispocisición de los consumidores en octubre. Imagen: Jade87 / Pixabay

Documentales y especiales

La vecina perfecta – 17 de octubre

Aileen: la reina de las asesinas en serie – 30 de octubre

Eventos en vivo

WWE Crown Jewel: 2025 – 11 de octubre

Niñez y familia

Los cretinos – 17 de octubre

Contenido coreano

El genio y los deseos – 3 de octubre

